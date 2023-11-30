北市夫妻為長輩後事大吵　莽夫竟踹倒路邊機車點火洩憤

記者張君豪／台北報導

台北市大安區延吉街25日凌晨3時許，一輛停在路旁的機車起火燃燒，警方獲報到場火勢已經撲滅，有目擊者稱先前有對男女在場吵架，之後男生踢倒機車後用打火機點火引發火勢。警方調閱監視器影像鎖定涉案男女，之後擴大搜索，凌晨約4時逮捕涉案許姓男子（36歲）及其妻王女（29歲）到案，將兩人帶回釐清。原來是許男岳母剛過世，雙方因辦理後事發生爭吵，心情不佳的許男竟踢倒路旁機車並點燃滲漏汽油，警方依觸犯公共危險罪嫌將他移送法辦。

▲大安警方調閱監視器，逮捕當街縱火燒機車的許男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方表示：轄區敦化南路派出所當天3時許接獲民眾報案：延吉街一帶有機車起火，警力抵達後火勢已撲滅，警員查訪附近居民，得知稍早有一對男女在案發地爭吵，經調閱監器，發現男子踢倒機車，疑似蹲下用打火機在機車旁點燃引發火勢。

警方擴大搜索，先後在仁愛路四段找到王女，王女坦承縱火男為她先生許男，王女向警方求情，因她近期喪母，加上夫家也有親人過世，雙方辦理親人後是忙得焦頭爛額才會發生爭吵，引發先生燒車情事，警方當天循線在建國南路找到許男，依涉嫌機車縱火準現行犯將他逮捕。



許男到案後辯稱：因與妻發生爭執，加上飲酒情緒失控，才會拿隨身抽菸用打火機欲點菸，卻不慎點燃路旁機車。詢後依觸犯《刑法》公共危險、毀損罪嫌移請台北地檢署偵辦。警方藉此案例呼籲，請民眾適量飲酒，遇事應理性溝通，勿因小爭執衍生犯罪行為，警方也將加強轄區巡邏，以維治安平穩。

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