買機車給16歲少年友人騎卻自摔身亡　18歲男判賠56萬

▲18歲蔡姓男子買機車提供給16歲林姓少男騎車自摔身亡，台南地院判蔡男要負擔此案4成的過失賠償責任，共賠林男父母56萬餘元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



18歲蔡姓男子買1部機車，提供16歲的林姓少年友人騎乘，林男於2023年4月20日下午騎該機車，在苗栗三灣鄉自摔車身亡，林男父母以蔡男有有違保護過失提告求償，台南地院認為蔡男應負4成過失責任，判須賠償林男雙親共56萬餘元。

林姓少男的父母向法院主張，其兒子在2023年4月20日之前是未滿18歲的少年，蔡姓男子明知此事，也知道考領普通重型機車駕照，依我國法令須年滿18歲，在未考取合格駕照之前，是不得駕駛汽機車。

蔡男買1輛機車提供給林姓少男騎乘，林男於2023年4月20日下午2時多，騎該機車行經苗栗縣三灣鄉124丙線8．7公里處，自摔車身亡。林男父母說蔡男違反保護他人之法律，應負全責，要賠償醫療、殯葬與慰撫金共91萬多元給林母；50萬慰撫金給林父。

蔡男向法官表示，對林男父母起訴事實沒有意見，但對方求償慰撫金額太高，林男說過其家人知道有朋友要幫他買車，且在收到交通違規罰單時，他就向林男要求過還車，沒想到林男摔車事故發生的這麼快，他所負的責任應在3到4成。

法官審理後認為，蔡男明知林男未滿18歲，尚未考取駕照，竟代林男購買機車，交給林男騎用，以致發生致命的摔車事故，認蔡男確有違反保護他人的法律，損害林姓少男父母的權益，林男父母的求償項目與金額依法有據。

惟經過調閱林男自摔車禍案卷宗，得知林男騎乘機車在事發路段自摔，林男本身對此事故發生也有過失責任，審酌上情，法官認為蔡男在此案應負擔4成的過失責任，原賠償金額經過折算，蔡男應賠償林男母親36萬6千多元、賠林男父親20萬元，共賠償56萬6千多元，此案還可上訴。