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社會 社會焦點 保障人權

毒癮男「暗槓海洛因」販毒3次賺3千　3罪合計判42年

▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲高雄郭姓男子販毒被判42年徒刑。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄郭姓男子因有毒癮又沒錢，趁著幫朱姓女子跑腿買一級毒品海洛因的機會，向她收取1千元現金，向上游買完毒品後，從中拿走部分海洛因，才將剩下的毒品交給朱女，藉此獲利3次。郭男被逮補後，檢方依毒品危害防制條例起訴他。全案上訴到高雄高分院，郭被處42年徒刑。可上訴。

判決指出，郭男於去年7月21日上午11時許和朱姓女子在超市見面，以售價1千元賣1包海洛因給朱女。同月26日、29日又陸續於火雞肉飯店、超商等處，以相同價格和朱女交易海洛因，被警方循線查獲。

全案審理時，郭男辯稱他是和朱女合資買海洛因施用，並沒有販毒營利。不過朱女證稱，郭男每次都是先跟她面交現金，再自行前往購買毒品，才回到約定地點將海洛因放在香菸盒交給她。她拿到的海洛因包裹在便條紙裡，包裝並不完整，她認為郭一定有拿走部分海洛因，不然為何要幫她跑腿。郭男沒有出一毛錢，她也從未見過郭男口中的賣家。

全案經上訴到高雄高分院，法官檢視相關證據，認為朱女並無「合資購買」的意思，而是託郭男向上游買海洛因，郭從上游扣下部分毒品後再交給朱女，顯然有獲取利益的營利意圖。

法官指出，依據毒品危害防制條例，販賣第一級毒品罪的法定刑為死刑或無期徒刑，審酌郭男和朱女一樣同為毒癮者，因經濟窘迫所以貪圖免費施用毒品，和大毒梟有別，也僅販毒3次，每次所得均為1千元，依犯3個犯販賣第一級毒品罪減刑各判14年，合計判42年徒刑。全案還可上訴。

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