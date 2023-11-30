出生僅10個月！　哈瑪斯：年紀最小人質在「以色列空襲」中喪生

▲出生僅10個月的人質比巴斯（Kfir Bibas）疑似在以軍對加薩的空襲中喪生。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯29日稱，出生僅10個月的以色列人質比巴斯（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥、母親在以軍對加薩的空襲中喪生。以色列國防軍稍早表示，目前正在查證這項說法。

根據CNN報導，哈瑪斯卡桑旅（al-Qassam）武裝分子29日稱，出生僅10個月的比巴斯和年僅4歲的哥哥阿里爾（Ariel）、母親希里（Shiri）被綁架至加薩後，不幸在以色列的空襲中喪生，但未提供直接證據。

▲家屬拿著比巴斯一家的照片。（圖／路透）



以色列國防軍發表聲明回應，目前正在評估這項消息的真實性，並和比巴斯一家人保持聯繫，「哈瑪斯對加薩走廊所有人質的安全富有全部責任，哈瑪斯必須承擔責任，哈瑪斯的行動持續危害人質，包含9名兒童，哈瑪斯必須立刻釋放我們的人質。」

據了解，比巴斯、阿里爾和希里，可能還有父親亞登（Yarden）都是在10月7日哈瑪斯發動襲擊時，從集體莊園（Kibbutz）尼爾奧茲（Nir Oz）被綁架。哈瑪斯殺害該座莊園超過四分之一的居民，並綁走數十名人質。

目前以哈停火已進入第6天，談判代表正努力爭取延長停火協議．居中斡旋的卡達外交部發言人也透露，他們對於宣布延長停火協議感到非常樂觀。

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