哈瑪斯釋放第6批人質14人　包含1名美籍女性

▲哈瑪斯釋放新一輪人質。（圖為先前釋放人質畫面／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈衝突為期2天延長停火進入第2天，哈瑪斯再釋放14名人質，其中包含擁有以色列、美國雙重國籍的人士。人質交由紅十字會運送離開加薩，前往以色列。

綜合外電報導，以哈第6輪人質釋放於29日展開，14名獲釋人質中，包括10名以色列公民以及4名泰國公民。

稍早還有2名人質獲釋，但根據人質與以色列失蹤人口家庭論壇指出，該2名人質獲釋與第6輪人質釋放無關，他們是從俄羅斯移民到以色列的平民。

消息人士指出，這是獲釋的人質當中有一名以色列─美國雙重國籍者，貝寧（Liat Beinin）在10月7日哈瑪斯發動大規模突襲當天遭擄走，目前已轉交紅十字會，正要返回以色列。

貝寧的父親夜胡達（Yehuda Beinin）表示，貝寧與丈夫阿茨里（Aviv Atzili）在10月7日過後就失蹤，直到貝寧獲釋，但仍沒有阿茨里的消息。

美國白宮指出，先前獲釋的4歲美籍小女孩艾丹（Abigail Edan）和2名美國籍女性，都是哈瑪斯與以色列官方在上周的談判中，同意釋放的首批50名婦孺。

艾丹於26日獲釋，貝寧於29日獲釋，但是第2名獲釋的美國籍女性，身分狀況至今仍不清楚。

10名獲釋以色列人名單

羅騰姆（Raaya Rotem）54歲

阿米（Raz Ben Ami）57歲

羅曼蓋特（Yarden Roman-Gat）36歲

貝寧49歲

雅奈（Moran Stela Yanai）40歲

歐爾（Liam Or）17歲

雷傑夫（Itay Regev）18歲

英格爾（Ofir Engel）17歲

沙尼（Amit Shani）16歲

塔爾山斯基（Gali Tarshansky）13歲

