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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡總統：中國面臨內部難題　目前不太可能犯台

文／中央社紐約29日綜合外電報導

「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）今天播放了蔡英文總統的預錄訪問。她表示，中國目前正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。

紐時「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中問及，在美國總統拜登與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會面後，蔡總統此刻如何評估中國入侵台灣的風險？

▲▼蔡英文總統今（19）日上午由行政院副院長鄭文燦、立法委員鄭運鵬、湯蕙禎、立委候選人范綱祥、以及地方黨公職陪同，前往桃園龜山明倫三聖宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

蔡總統指出，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，面臨這樣的威脅，台灣民眾仍保持冷静，一些評論家甚至指出「我們可能太過冷靜」。

蔡總統接著說，但事實上，台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。

索肯問及，習近平一再提到他統一台灣的意圖，但他稱想要透過和平的方式，蔡總統如何看待？

蔡總統說，她認為，中國領導層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是中國考慮對台灣發動大規模入侵的時機。

索肯問說，這是因為中國目前正面臨國內經濟難題嗎？

蔡總統回應說，主要因為中國正面臨內部的經濟、財政及政治難題，而且也因為國際社會表明，戰爭並非選項，和平及穩定符合各方利益。

索肯還問說，台灣晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移至美國視為首要之務，蔡總統如何看待這對美台長期關係、以及對雙方戰略關係重要性的影響？

蔡總統提及，她認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，對台灣而言，此刻是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。

 
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