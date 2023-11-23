蔡英文「義務役融入科學訓練」　新增震撼教育「訓練實戰化」

▲總統蔡英文赴成功嶺視察義務役訓練狀況。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日赴台中成功嶺視導「義務役新兵入伍訓練接訓整備」時表示，目前4個月軍事訓練役的訓練課程融入科學訓練方式，更加貼近實戰化，大家的經驗都是未來調整訓練課程的重要參考。

蔡英文表示，面對複雜的國際局勢及地緣政治的改變，為了國家安全，確保我們民主、自由的生活方式不被改變，義務役的役期確實有調整的必要。

蔡英文說，明年開始義務役的役期將恢復為一年，今天特地來成功嶺了解役期調整的整備概況。她說，針對4個月軍事訓練役的訓練課程，國防部已經參考世界各國的訓練做了修訂，包括：加強了戰傷救護訓練以及快速反應射擊等課程，也增加了戰術行軍、震撼教育等內容，融入科學訓練的方式，也更加貼近實戰化。

蔡英文表示，大家接受了非常紮實的訓練，她告訴大家，每一位的經驗，都是我們未來調整訓練課程的重要參考。她說，明年開始的一年期義務役，在完成入伍訓練後，將分發到部隊，進行駐地、基地及聯合演訓的訓練。

蔡英文表示，在後勤的資源上，會陸續完成營舍修繕，編列預算來增購頭盔、戰鬥背心、抗彈板等戰鬥個裝，並持續增購迫擊砲、機槍等武器，來強化整體戰力。

在義務役男相關的福利待遇方面，蔡英文說，除了提升薪資至1個月20,320元，也會提繳退休金，還有彈性修業服役等措施。她強調，我們的目標，是要讓每一位義務役役男都具有執行守備和民防任務的能力，擁有「自己國家自己守護」的信念，也讓整體國軍在服役期間，得到國家更好的照顧與支持。

蔡英文說，大家都是國土防衛中的重要戰力，也是強化國防韌性不可或缺的力量，再次感謝每位官兵對國家安全的付出，也恭喜大家即將順利結訓。

▼總統蔡英文赴成功嶺視察義務役訓練狀況。（圖／總統府提供）

