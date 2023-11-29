以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

▲哈瑪斯10月7日突襲以色列，單日就造成1200人死亡，但如今媒體卻踢爆以軍早被警告哈瑪斯將採取行動。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯10月7日趁夜突襲以色列，引爆以巴50年來最嚴重軍事危機，但如今媒體卻發現，以軍和情報人員早就接獲詳細報告，警告當局哈瑪斯正積極為「大規模突襲以色列」的行動進行訓練卻被資深官員以「虛構情境」忽視，反映以軍的情報機制出現嚴重缺陷。

據《衛報》報導，以媒「12頻道」在27日晚間曝光以色列網路情報單位「8200」的內部電郵，揭露以軍與情報人員早在哈瑪斯突襲以色列前，就已接獲多個擁有具體細節的消息，顯示哈瑪斯正在積極訓練、可能準備突襲以色列。

從電郵內容可見，哈瑪斯為訓練用的模擬集體農場（kibbutzim ）取了名字，甚至練習了在猶太教堂升起組織旗，而且哈瑪斯資深官員也曾親訪模擬訓練。此外，以色列情報人員還截獲消息，顯示哈瑪斯有占領邊境軍事指揮所的計畫，並可能殺死所有人。

▲情報顯示，哈瑪斯有計劃占領以色列邊境軍事指揮所。圖為以軍的一個指揮所在10月7日被弄得玻璃破損。（圖／CFP）

報導稱，相關警告來自於一位備受重視的職業軍事情報士官V，她早在今年夏天就發出警告，表示哈瑪斯正在計劃一場大規模入侵行動。儘管部分官員相當重視V的警告，但一位資深情報官在7月審閱相關情報後，卻對此抱持懷疑態度，認為有必要區分哈瑪斯的模擬訓練是「作秀」還是「現實」。

《國土報》指出，V在10月7日的行動前6個月，便已發布警告，聲稱哈瑪斯完成了襲擊集體農場和以色列一座邊境軍事指揮所的演習，「雖然這些郵件被寄到了所有資深官員、她所在單位，以及現場情報部門的郵箱，但一名高級情報官員回信時卻表示，『我覺得這聽起來像是虛構的』」。

▲哈瑪斯10月7日對以色列的襲擊行動，引爆以巴50年來最嚴重軍事危機。（圖／CFP）

儘管郵件紀錄顯示8200部門內曾對相關警告進行了討論，但其他資深官員，包括8200的負責人，在向以色列記者簡報時否認收到來自V的警告，而且以色列軍事情報局局長哈利瓦（Aharon Haliva）在視察V所屬指揮鏈時，也沒有接獲來自V的警告。

哈利瓦甚至在離開時的評估報告上寫道，「哈瑪斯已指示其地面行動人員克制表現，其領導人無意使局勢惡化。」《新世界報》指出，10月6日，在哈瑪斯發動襲擊數小時前，以軍的資深官員也接到「微弱訊號」，顯示加薩邊境發生了一些事情，哈瑪斯正準備發動攻擊，但以軍卻表示，他們正在專注打擊哈瑪斯。

如今，以色列正著手檢討情報失靈的問題，儘管目前的審查重點主要集中於以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其軍事高官究竟獲得了哪些消息，但隨著8200的電郵曝光，一部分問題顯然出在了國防軍的情資回報和傳播機制上。