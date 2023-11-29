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哈瑪斯願「延長休戰4天」持續釋放人質　換以色列釋放更多巴囚

▲▼以哈停火第5天，雙方互相釋放人質、囚犯。（圖／路透）

▲哈瑪斯傳願意再延長休戰4天、釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多巴勒斯坦囚犯。（圖／路透）

文／中央社

一名消息人士29日表示，哈瑪斯（Hamas）願意多延長休戰4天並釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯。而居中斡旋的卡達正尋求以哈長期停火。

法新社報導，以哈目前的6天休戰期預計持續至30日早上；自雙方休戰以來，已有60名以色列人質及180名巴勒斯坦囚犯獲釋，預計今天還會有更多人被釋放。居中斡旋的卡達表示，正努力促成雙方「長期持續」停火。

一名親近巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的消息人士匿名告訴法新社，哈瑪斯今天「告知斡旋者，願意把休戰多延長4天」。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）昨天在首都杜哈（Doha）一場記者會上表示，談判者正在尋求「一個長期的休戰安排，促成進一步談判，並最終讓這場戰爭劃下句點」。

一名了解談判內容的消息人士今天向法新社透露，協商「聚焦於把已延長的人道暫停協議這項進展當基礎，就下一階段可能達成的協議，展開進一步談判」。

▲▼以哈停火第5天，雙方互相釋放人質、囚犯。（圖／路透）

▲以色列表示，只要哈瑪斯持續每天釋放至少10名以色列人質，就同意延長休戰。（圖／路透）

另外，路透社報導，以色列媒體引述總理辦公室表示，以色列已收到哈瑪斯29日將釋放的人質名單。

以色列已表示，只要哈瑪斯持續每天釋放至少10名以色列人質，就同意延長休戰。不過，隨著越來越少婦孺仍被俘虜，再延長休戰可能還需要協商，讓哈瑪斯同意首度釋放部分被擄的以色列男子。

哈瑪斯及盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）昨天釋放12名人質，累計自24日休戰以來已有81名人質獲釋，其中大多數為以色列婦女及孩童，也有外國人。

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