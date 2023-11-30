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機車停家門口遭「魔人鎖定檢舉」　他一天收12張紅單還吊牌氣炸

▲▼機車停家門口被連續檢舉 台中市民怨連收12張紅單還扣照。（圖／翻攝自TikTok）

▲黃男投訴遭檢舉達人惡意檢舉，一天收到一疊紅單機車還吊牌。（圖／翻攝自TikTok）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市大里區一名黃姓男子日前發文痛罵，他的媽媽將機車停在自家門口，不料遭到檢舉魔人持續檢舉，1個月後收到罰單時，機車已經被吊扣牌照。對此，警方表示，將會重新查驗檢舉影片，若屬同1行為重複檢舉，將予撤銷，也建議民眾申請「交通違規案件簡訊通報」服務，避免遭舉發而不知。

黃男日前在TikTok表示，他的媽媽會把機車停在家門外的消防栓旁，然而根據《道路交通安全規則》第111條第1項第2款規定，交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得停車，導致媽媽被檢舉魔人盯上瘋狂檢舉。

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他接著拿出一大疊罰單說，他們並不是覺得違規無所謂，真的有錯也願意繳罰款、願意改，但他們收到第一張罰單時，一次就寄來了一大疊，甚至機車還遭到吊牌處分，中間根本沒有機會改正，讓他質疑是遭到報復性檢舉。他也舉例，「如果今天要報復鄰居，我每天每隔2小時檢舉一次，鄰居收到第一張紅單時，已經被罰80幾萬了」。

貼文一出立刻引起廣大網友關注，紛紛轉貼影片討論罰單是否合理，後來甚至誤傳黃男一家總共被開罰80萬元。對此，霧峰警分局指出，經查民眾是9月1日至11月28日遭民眾檢舉違規，警方審核後依法舉發共計12件，若以每張罰鍰300元以上600元以下計算，總金額最高應為7200元，並非遭罰80萬元，且1次違規會記1點違規記點，累計12點會扣照或扣牌2個月。

警分局表示，他們將重新查驗檢舉影片，若屬同1行為重複檢舉，將予撤銷，也建議民眾申請「交通違規案件簡訊通報」服務，申請後若在台中市5天內遭檢舉3次以上，系統即自動發送簡訊通知，避免遭持續舉發。

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