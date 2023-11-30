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緬軍宣布「展開持久攻勢」！深夜砲火連發驚醒居民　1.8萬人撤離

▲緬甸軍方誓言奪回遭反叛軍占領的關鍵城鎮。圖為緬北撣邦臘戌10月28日一枚導彈從緬甸軍事基地發射。（圖／CFP）

▲緬甸軍方誓言奪回遭反叛軍占領的關鍵城鎮。圖為緬北撣邦臘戌10月28日一枚導彈從緬甸軍事基地發射。（圖／CFP）

文／中央社

緬甸軍方人員和當地居民29日表示，緬軍正展開持久攻勢，包括出動戰鬥機，要從少數民族武裝團體手中奪回一個關鍵城鎮的控制權。

法新社報導，反叛組織若開軍（Arakan Army）15日進入擁有2萬人口的鮑克吐鎮（Pauktaw），當地位在西部若開邦（Rakhine State）首府至關重要深水港附近。

此舉給少數民族武裝團體聯盟的攻勢開闢新戰線，他們上個月開始在緬北各地發動攻勢，導致對鄰國中國的貿易路線為之中斷，造成逾33萬人流離失所，已經對軍政府投下震憾彈。

距若開邦首府實兌（Sittwe）25公里的鮑克吐鎮已經成為其中一個重要戰場，法新社今天聯繫到的當地居民表示，鎮上和周遭地區發生激戰。

基於安全理由而要求不具名的居民在電話中表示：「他們（軍政府）一直不斷對鎮上發射重型武器。昨天一架戰鬥機投下兩枚炸彈，引發大火。」這名受訪者表示，火勢仍在持續，他們到鄰近村落避難。

法新社過去兩週就報導過鮑克吐鎮爆發戰鬥，但居民上述說法，以及若開軍聲明提供了叛軍掌控這座城鎮的最詳細進展。

一位居民表示，軍方從實兌附近的基地對鮑克吐鎮砲擊。

一位也要求匿名的居民告訴法新社：「他們從實兌對其他城鎮發射砲彈，尤其每天日以繼夜地針對鮑克吐鎮。我們半夜被砲擊聲驚醒，夜晚難以成眠。」

若開軍在Telegram帳號中公布的影片可以看到，不斷冒著煙的鮑克吐鎮槍聲四起。若開軍強調正對平民展開「救援」。

聯合國表示，已有1萬8000位居民逃離鮑克吐鎮。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨天表示，軍方正在鮑克吐鎮附近展開戰鬥，但是沒有提供細節。

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