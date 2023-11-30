南投縣2年將砸6千萬　讓169所國中小班班有觸控大屏幕顯示器

▲南投縣政府力推全縣中小學「班班有大屏（幕顯示器）的數位學習環境升級計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為打造「智慧校園」，繼落實教育部「班班有網路、生生用平板」政策後，進一步推動「班班有大屏、教室智慧化」計畫，今年已投入3193萬元、補助34校採購691台75吋或86吋觸控互動式大屏幕顯示器；縣政府表示，包括今、明年投入總經費將達6000萬，希望達成全縣169所國中小學「班班有大屏」的目標。

縣長許淑華29日偕縣府教育處長王淑玲到埔里鎮南光國小，驗收「班班有大屏」推動成果，縣議員吳國昌、黃世芳、副議長潘一全主任黃銘輝、立委馬文君及縣議員林芳伃也派代表出席見證，並頒獎給獲教育部112年度推動數位學習績優教案徵選計畫全國特優的朱凱宇、林文中、洪偉軒等3位老師。

南光學童也與「凱比」機器人合作介紹計畫亮點，許淑華及來賓們隨後透過5G教室的聯網直播設備，與全校各班師生無線遠距互動，並進入6年1班教室，觀摩教師透過觸控大屏與學生手中平板，進行即時數位化教學以及測驗的完整過程。

許淑華表示，觸控大屏在校園數位學習、教室智慧化趨勢中扮演關鍵角色，可將平板電腦等各式數位學習平台及教學軟體融入在課堂中，不必擦寫黑板，也讓班級教學更活潑有趣、提升學生學習興趣；縣府決定2年投入6000萬元預算，逐步完備全縣中小學智慧教室設備、汰換投影機，以鼓勵教師運用數位平台與善用線上資源，引導學生運用資訊科技，增進教學品質及成效。

縣府教育處指出，今年度已核定補助一般地區國中小及「非山非市」中大型學校，共34校、3193萬元，並已採購148台75吋、543台86吋，共691台觸控大屏，南光國小就獲得278萬元、添購了59台；另在111年度獲教育部補助1.6億餘元，採購1萬3000多台平板，讓偏遠地區107所學校每位師生都有一台平板。