　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣2年將砸6千萬　讓169所國中小班班有觸控大屏幕顯示器

▲南投縣政府力推全縣中小學「班班有大屏（幕顯示器）的數位學習環境升級計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府力推全縣中小學「班班有大屏（幕顯示器）的數位學習環境升級計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為打造「智慧校園」，繼落實教育部「班班有網路、生生用平板」政策後，進一步推動「班班有大屏、教室智慧化」計畫，今年已投入3193萬元、補助34校採購691台75吋或86吋觸控互動式大屏幕顯示器；縣政府表示，包括今、明年投入總經費將達6000萬，希望達成全縣169所國中小學「班班有大屏」的目標。

縣長許淑華29日偕縣府教育處長王淑玲到埔里鎮南光國小，驗收「班班有大屏」推動成果，縣議員吳國昌、黃世芳、副議長潘一全主任黃銘輝、立委馬文君及縣議員林芳伃也派代表出席見證，並頒獎給獲教育部112年度推動數位學習績優教案徵選計畫全國特優的朱凱宇、林文中、洪偉軒等3位老師。

▲南投縣政府力推全縣中小學「班班有大屏（幕顯示器）的數位學習環境升級計畫。（圖／南投縣政府提供）

南光學童也與「凱比」機器人合作介紹計畫亮點，許淑華及來賓們隨後透過5G教室的聯網直播設備，與全校各班師生無線遠距互動，並進入6年1班教室，觀摩教師透過觸控大屏與學生手中平板，進行即時數位化教學以及測驗的完整過程。

▲南投縣政府力推全縣中小學「班班有大屏（幕顯示器）的數位學習環境升級計畫。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，觸控大屏在校園數位學習、教室智慧化趨勢中扮演關鍵角色，可將平板電腦等各式數位學習平台及教學軟體融入在課堂中，不必擦寫黑板，也讓班級教學更活潑有趣、提升學生學習興趣；縣府決定2年投入6000萬元預算，逐步完備全縣中小學智慧教室設備、汰換投影機，以鼓勵教師運用數位平台與善用線上資源，引導學生運用資訊科技，增進教學品質及成效。

縣府教育處指出，今年度已核定補助一般地區國中小及「非山非市」中大型學校，共34校、3193萬元，並已採購148台75吋、543台86吋，共691台觸控大屏，南光國小就獲得278萬元、添購了59台；另在111年度獲教育部補助1.6億餘元，採購1萬3000多台平板，讓偏遠地區107所學校每位師生都有一台平板。

ET快訊
台版小宵虎南！大尺度Coser是AV女優　運動片價格曝
YouTube免廣告「省錢買法」曝光！　一堆人不知道
15歲國中妹當車手！　長髮+OL套裝騙50萬
Coser展大尺度互動！　「完整服務」價目表瘋傳
賣水果遇死劫！　駕駛慘死女友重傷...情侶天人永隔
吳欣盈「當記者有問爸媽？」超嗆影片曝　他嘆：幫柯文哲扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

台灣好行「跑水求財線」正式通車　蔡培慧：高鐵至彰投一車暢遊

半夜腳麻起不來...家人熟睡叫不醒　翁馬桶上撥電話報警求救

南投縣2年將砸6千萬　讓169所國中小班班有觸控大屏幕顯示器

桃園清潔婦20高樓平台打掃未穿戴安全防護具　勞檢處重罰3-30萬元

將思念化做大愛　撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

桃園保護600多株列管老樹　增加樹牌二維碼通報功能

埔里花卉秋季展12／2登場　200萬訂閱YTR瑋瑋DIY觀葉花卉盆栽代言

疫情趨緩+單位改制　林保署南投分署擴大舉辦望鄉年終祭儀

重現建國二村風貌 　虎尾鎮新舊城區縫合計畫二期開工

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

台灣好行「跑水求財線」正式通車　蔡培慧：高鐵至彰投一車暢遊

半夜腳麻起不來...家人熟睡叫不醒　翁馬桶上撥電話報警求救

南投縣2年將砸6千萬　讓169所國中小班班有觸控大屏幕顯示器

桃園清潔婦20高樓平台打掃未穿戴安全防護具　勞檢處重罰3-30萬元

將思念化做大愛　撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

桃園保護600多株列管老樹　增加樹牌二維碼通報功能

埔里花卉秋季展12／2登場　200萬訂閱YTR瑋瑋DIY觀葉花卉盆栽代言

疫情趨緩+單位改制　林保署南投分署擴大舉辦望鄉年終祭儀

重現建國二村風貌 　虎尾鎮新舊城區縫合計畫二期開工

索托交易新進展！　美媒：教士和洋基已經交換球員名字

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

快訊／《角頭》古斌當爸了！妻煎熬18hrs吃全餐 目睹兒一度卡頭淚崩

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

徐瑞希列民眾黨不分區拒辭公視董事　「對法規知之甚詳並未違反」

成功預言侯友宜副手！　李乾龍坦言：公布前心裡早有底

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

倒了！健全版《對魔忍》手遊撐不住　營運半年就收攤

梅花鹿變身撒嬌怪❤　用頭蹭媽+揮腳求摸

地方熱門新聞

婦人20高樓掃蜂蛹未穿戴安全防護具　重罰3-30萬元

撙節老父喪葬費用　子女捐款助草漯國小辦學

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

埔里2023花卉秋季展12／2登場

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

南投2年將砸6千萬　讓國中小班班有觸控大屏幕

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

愛戀港都夜基隆光影節　光雕秀結合AR城市尋寶

南青行動家議起來

政壇盛傳他將回國民黨　謝典林否認

最愛基隆年終演唱會　12／23市立體育館登場

桃園資源回收場晚間大火 火場全面燃燒正全力灌救中

平地眼鏡蛇合歡山上遭凍死！陳屍武嶺公廁

更多熱門

相關新聞

北市府砸13億元培育科技跨域人才

北市府砸13億元培育科技跨域人才

為培養跨領域資訊科技應用人才，台北市政府教育局今天（11日）發表《台北市智慧與資訊科技教育白皮書》，提出「生生線上學、師師用載具；班班有大屏、校校智慧化；提升數位學習教育中心量能；精進升級資訊科技教育品質」等4大策略，規劃從111年至113年投資13億元，共同培育未來科技跨域人才。

關鍵字：

班班有大屏觸控互動式大屏幕顯示器數位學習環境

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

羽生結弦離婚真相被抖出！美人妻慘遭婆婆無視

鮮肉男工作3年疲倦　獨自隱居山林「養老」

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面