中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

▲台中捷運今年5月發生意外釀1死10傷。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

今年5月台中捷運車廂慘遭興富發建案工程車吊臂掉落砸中，釀1死、10傷。國家運輸安全調查委員會今(29日)發布事實資料報告，提及當天12點27分03秒塔式起重機桁架撞破隔音牆入侵軌道，1秒後出現10筆電力告警，28秒後保全舉手示意停車，不過列車在意外發生43秒後撞上桁架，完整調查明年5月完成。

運安會初步事實資料顯示，事故當天，台中捷運豐樂公園站附近由興富發建設興建建築物頂樓，宇球公司與嘉謜工程人員正以拆除用塔式起重機，進行建築用塔式起重機拆除作業。因拆除機桁架發生挫曲彎折，導致塔式起重機桁架失去吊掛力量而墜落。

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運安會指出，當時列車12時26分50秒進入豐樂公園站第2月台；27分03秒列車停靠月台，此時塔式起重機桁架撞破台中捷運隔音牆並侵入軌道。27分10秒全車車門開啟，隨車站務員走至月台確認旅客上下車情形。

27分13秒車站保全人員聽到撞擊聲後轉身察看，但因塵土飛揚致難以看清狀況，因此以對講機向值班站長通報。

而當塔式起重機桁架入侵軌道後1秒，也就是27分04秒，台中捷運行控中心電力監控及資料擷取系統出現10筆電力告警。行控中心陸續收到豐樂公園站至大慶站間行軌，包括直流斷路器饋線跳脫告警及車站設備變電站線路接地等告警。

▲台中捷運遭鐵架插入。（資料圖／民眾提供）

不過7秒後，也就是27分10秒，電力系統自動重新投入豐樂公園站至大慶站間上行軌第三軌電力。27分11秒豐樂公園站至大慶站間上行軌第三軌恢復供電。27分29秒事故列車自豐樂公園站發車往大慶站。

意外發生28秒後，也就是27分31秒，車站保全人員於月台南端端牆處向隨車站務員舉手示意停車。隨車站務員雖有看到但無法瞭解其意，隨即站至車頭處察看前方，發現位於軌道區桁架，即呼叫行控中心要求停車，但依通聯紀錄通話內容未完全，隨車站務員同時拿出鑰匙準備開啟手動駕駛台蓋板，欲按壓手動駕駛台內緊急煞車按鈕。

緊接著，在塔式起重機桁架入侵軌道後43秒，也就是27分46秒，列車以43.7公里時速撞及侵入軌道桁架後造成毀損。27分52秒，事故列車速度降至0公里並完全停止。

▲台中捷運該起意外造成1死10傷。（資料圖／民眾提供）

運安會也指出中捷5大可能防範作為，包括第一，緊急煞車按鈕設置於手動駕駛台內，預設自動駕駛模式時，駕駛台蓋板為關閉且上鎖。如需改由人員手動駕駛時，人員需先以鑰匙開啟手動駕駛台蓋板以操作內部設備，按壓手動駕駛台內緊急煞車按鈕，列車即可立即停車。

另車廂內每一車門旁設有一車內車門釋放把手，供緊急疏散時開啟車門。當列車以自動駕駛模式運轉時，系統會將列車左右兩側車內車門釋放把手鎖定，列車運轉時人員無法操作。當列車停止兩站間，系統會自動判別列車所在位置走道側，並解鎖該側車內車門釋放把手，供人員操作開啟車門，車門被開啟時，第三軌即會自動斷電以避免人員感電。

第三，車內也設有緊急按鈕，運安會表示，車廂內每一車門旁設有一車內緊急按鈕，緊急狀況時，人員可按壓此按鈕，若列車尚未離站，列車不會發車且會駐留於該站，若列車已運行於兩站之間，則會繼續行駛至下一站再停車，並不會立即於兩站之間停車。

▲台中捷運因建築工地工安意外，發生1死10傷憾事。（資料圖／民眾提供）

此外，運安會點出第四點，則是每一月台皆設有月台門，其中的自動滑門與列車車門連動開啟及關閉，月台門閉鎖訊號與號誌系統連動，因此當月台門未關閉時，未進站之列車無法進站，已停靠於月台之列車則無法發車出站。

第五點，運安會也指出，執行斷電後預防人員下軌道作業時感電。每1月台皆設置3組緊急斷電箱，1組位於月台中央之月台門就地控制盤箱內，該控制盤箱平常為上鎖狀態，另2組則未上鎖並分別位於月台兩端牆門外之管制區內，端牆門需鑰匙才能開啟。