台大碩士生「2成5入不敷出」　教團籲：提供常態助學金＋平價宿舍

▲台大有2成5碩士生入不敷出，高教工會呼籲政府重視，提供常態性助學金及平價宿舍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大研究生協會近日公布2022年研究生收支與勞動調查報告，發現台大有2成5碩士生入不敷出，以及在學研究生面臨低時薪、高工時等勞動困境。高教工會今（29日）表示，這份報告凸顯就算是台大研究生，也因缺乏充足獎助學金而得兼職大量零碎工作，呼籲教育主管單位應提供碩博士生常態性助學金及平價宿舍等方式，降低其生活壓力，並提高兼任助理工資標準。

台大研究生協會近日公布2022年研究生收支與勞動調查報告，這份調查2022年4月針對110學年第2學期在學的台大研究生（扣除在職專班）進行，有效樣本數為4341份，包括博士生702份、碩士生3639份。

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調查顯示，77.2%博士生有工作收入，其中31.6%兼職2份以上工作，有工作博士生每月平均收入為3萬5360元，時薪約305元，入不敷出者約占全體博士生15.5%。

碩士生則70%有工作收入，其中30.6%兼職2份以上工作，有工作碩士生每月平均收入1萬4079元，每月平均工時84小時，換算時薪約167元，碩士生中入不敷出者占全體碩士生的25.6%。

對於這樣調查結果，高教工會指出，這份調查很不簡單，反映出就算是台大的研究生，也缺乏充足獎助學金資源讓其能專注於學業上，反而得奔波在大量零碎的兼任工作。調查數據可發現，這些入不敷出的弱勢群體，發生在「原居住地非北部、大學非台大、未領取校內獎助學金」的研究生身上，也顯示外界過去沒注意到這群研究生生活艱辛現實。

因此，高教工會建議台大、國科會、教育部等單位，應該改變過往不重視研究生財務問題的作風，積極透過例如提供碩博士生常態性助學金、提供平價宿舍等方式來降低其生活壓力，並要求提高兼任助理進用工資標準，至少不低於軍公教調薪幅度，讓研究生回歸專注於學業，貢獻學術發展。