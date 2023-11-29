國家漫畫博物館真的來了！年底前推「8大主題展」試營運

▲文化部宣告「國家漫畫博物館真的來了」，預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

今年4月行政院拍板「國家漫畫博物館」選址台中刑務所，文化部今（29）日由文化部政務次長李靜慧代表宣布，「國漫館真的來了」，確定年底前將推出8大主題策展，以展覽先行試營運，包括2023年第14屆「金漫獎特展」也將首度離開台北，到台中進行首展，實踐12月「在台中遇見台灣漫畫」夢想。

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▲文化部政務次長李靜慧（中）代表部長史哲宣布，國漫館確定今年年底前以展覽先行試營運。（圖／文化部提供）

文化部指出，常見的館舍籌備期都須歷經5至10年才能開館，常常讓大眾「只聞樓梯響，等到望眼欲穿」，而國漫館籌備處則採取展示及活動先行，在4月確定選址後，不到8個月的時間，即以最高的效率與台中市政府進行產權轉移，並在保留歷史建築風貌及因應博物館實際使用需求等的考量下，展開園區建築、景觀、空間優化，以及展覽策劃、軟硬體建置等工作。

在典藏方面，除了歷年已蒐集逾萬件台灣漫畫文物外，更於今年獲台灣知名漫畫家葉宏甲之子葉佳龍同意，捐贈「諸葛四郎」相關漫畫文物。

文化部進一步指出，今年10月成立「國家漫畫博物館籌備處」，全面展開典藏、研究、展示、教育等籌備工作，並獲行政院支持編列明（113）年公建預算，充分展現行政院、文化部為台中及全國建置國家漫畫博物館的決心。

文化部特別感謝台中市政府提供「台中刑務所官舍群」作為國漫館場址，也感謝漫畫界、漫畫家持續提供國漫館籌建的各項諮詢、建議，並豐富國漫館的展示及典藏。

▲國家漫畫博物館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪。（圖／文化部提供）

國家漫畫博物館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，包含19棟歷史建築共845坪、北側新建主場館超過6500坪，預期形塑成兼具「博物館、圖書館、創意基地」的漫畫園區。

年底開展將跳脫單點建築形式，15棟日式建築的館舍空間＋戶外區域，將設定不同的展演目標、體驗需求，規劃推出8大漫畫主題策展、3大亮點展演，包含剛出爐的2023年「第14屆金漫獎特展」，並舉辦辦漫畫論壇、講座、市集、動漫音樂表演及飲食品牌等。

▲▼國家漫畫博物館將推出8大主題策展。（圖／文化部提供）

展出內容將鎖定不同主題、世代的漫畫作品，打造各種型態的漫畫展演，期待國漫館不僅是一個保存漫畫歷史的場所，更是一個活力、創意和互動的樞紐，能多元觸及不同類型的參觀群眾，積極促使台漫在國際舞台上發光。

至於園區的北側，將新建博物館主場館，文化部在規劃及建設過程中，如同漫畫是經由不斷想像創造而生，持續在不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性。期待國漫館完整蒐藏台漫歷史、台灣人的漫畫記憶、台灣漫畫家努力的軌跡，並透過典藏教育、策展活動、文化推廣及人才交流，成為漫畫相關產業的孵化器。

▲國漫館東側園區夜間光環境設置示意圖。（圖／文化部提供）

文化部同步公布，由中間研究室設計的「國家漫畫博物館籌備處」識別系統，以National Taiwan Museum of Comics英文字首「N、T、M、C」作為主識別元素，整體設計表現出如同人的五官面部表情，象徵著沉浸閱讀的世界，而眉眼間隱然成形的情緒與情感，則傳遞著閱讀者與創作者間的情緒渲染輸出。