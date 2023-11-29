　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家漫畫博物館真的來了！年底前推「8大主題展」試營運

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

▲文化部宣告「國家漫畫博物館真的來了」，預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

今年4月行政院拍板「國家漫畫博物館」選址台中刑務所，文化部今（29）日由文化部政務次長李靜慧代表宣布，「國漫館真的來了」，確定年底前將推出8大主題策展，以展覽先行試營運，包括2023年第14屆「金漫獎特展」也將首度離開台北，到台中進行首展，實踐12月「在台中遇見台灣漫畫」夢想。

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部政務次長李靜慧（中）代表部長史哲宣布，國漫館確定今年年底前以展覽先行試營運。（圖／文化部提供）

文化部指出，常見的館舍籌備期都須歷經5至10年才能開館，常常讓大眾「只聞樓梯響，等到望眼欲穿」，而國漫館籌備處則採取展示及活動先行，在4月確定選址後，不到8個月的時間，即以最高的效率與台中市政府進行產權轉移，並在保留歷史建築風貌及因應博物館實際使用需求等的考量下，展開園區建築、景觀、空間優化，以及展覽策劃、軟硬體建置等工作。

在典藏方面，除了歷年已蒐集逾萬件台灣漫畫文物外，更於今年獲台灣知名漫畫家葉宏甲之子葉佳龍同意，捐贈「諸葛四郎」相關漫畫文物。

文化部進一步指出，今年10月成立「國家漫畫博物館籌備處」，全面展開典藏、研究、展示、教育等籌備工作，並獲行政院支持編列明（113）年公建預算，充分展現行政院、文化部為台中及全國建置國家漫畫博物館的決心。

文化部特別感謝台中市政府提供「台中刑務所官舍群」作為國漫館場址，也感謝漫畫界、漫畫家持續提供國漫館籌建的各項諮詢、建議，並豐富國漫館的展示及典藏。

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

▲國家漫畫博物館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪。（圖／文化部提供）

國家漫畫博物館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，包含19棟歷史建築共845坪、北側新建主場館超過6500坪，預期形塑成兼具「博物館、圖書館、創意基地」的漫畫園區。

年底開展將跳脫單點建築形式，15棟日式建築的館舍空間＋戶外區域，將設定不同的展演目標、體驗需求，規劃推出8大漫畫主題策展、3大亮點展演，包含剛出爐的2023年「第14屆金漫獎特展」，並舉辦辦漫畫論壇、講座、市集、動漫音樂表演及飲食品牌等。

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

▲▼國家漫畫博物館將推出8大主題策展。（圖／文化部提供）

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

展出內容將鎖定不同主題、世代的漫畫作品，打造各種型態的漫畫展演，期待國漫館不僅是一個保存漫畫歷史的場所，更是一個活力、創意和互動的樞紐，能多元觸及不同類型的參觀群眾，積極促使台漫在國際舞台上發光。

至於園區的北側，將新建博物館主場館，文化部在規劃及建設過程中，如同漫畫是經由不斷想像創造而生，持續在不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性。期待國漫館完整蒐藏台漫歷史、台灣人的漫畫記憶、台灣漫畫家努力的軌跡，並透過典藏教育、策展活動、文化推廣及人才交流，成為漫畫相關產業的孵化器。

▲▼「國家漫畫博物館」預計年底前推出8大主題策展，以展覽先行試營運。（圖／文化部）

▲國漫館東側園區夜間光環境設置示意圖。（圖／文化部提供）

文化部同步公布，由中間研究室設計的「國家漫畫博物館籌備處」識別系統，以National Taiwan Museum of Comics英文字首「N、T、M、C」作為主識別元素，整體設計表現出如同人的五官面部表情，象徵著沉浸閱讀的世界，而眉眼間隱然成形的情緒與情感，則傳遞著閱讀者與創作者間的情緒渲染輸出。

ET快訊
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天
台灣憂媽祖、關公影響大選？　陸東山廟方：申請N次被無理由拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

九州佐賀縣太良町來台徵選觀光大使　獲選者免費赴日玩4天3夜

魩仔魚乾混入「河豚魚苗」緊急召回　專家：每20kg就可能混入1隻

結婚9年…人妻半夜醒來目擊「關鍵一幕」　崩潰：模範老公是花花公子

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

日珠寶店員持兵器「刺股」　1打3擊退搶匪影片曝！

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

赴日買UNIQLO超划算？　內行推1物：半價入手

更多熱門

相關新聞

金漫獎典禮《諸葛四郎》作者之子捐手稿

金漫獎典禮《諸葛四郎》作者之子捐手稿

文化部今（26日）舉行「第14屆金漫獎頒獎典禮」，除了頒發「特別貢獻獎」給漫畫家暨漫畫研究者洪德麟，也見證創作《諸葛四郎》的漫畫大師葉宏甲之子葉佳龍，簽署其父經典作品的捐贈意向書，為即將開展的「國家漫畫博物館」增添重要館藏。文化部也宣布，明年金漫獎頒獎典禮將移師台中舉辦。

國漫館年底開展！盧秀燕開箱5大打卡熱點

國漫館年底開展！盧秀燕開箱5大打卡熱點

國漫館落腳台中　盧秀燕：久旱逢甘霖

國漫館落腳台中　盧秀燕：久旱逢甘霖

國家漫畫博物館續留台中2地點曝光

國家漫畫博物館續留台中2地點曝光

國家漫畫博物館30次破局達共識「優先在台中」

國家漫畫博物館30次破局達共識「優先在台中」

關鍵字：

國家漫畫博物館國漫館

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面