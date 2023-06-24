國漫館年底開展！盧秀燕開箱5打卡熱點　典獄長官舍、樹屋都入列

▲國漫館年底開展！盧秀燕開箱5大打卡熱點，也提到下半年起到年底台中將有一系列動漫活動。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

落腳台中刑務所官舍群的國家漫畫博物館預計年底開展，台中市長盧秀燕利用端午連假搶先開箱，包括典獄長官舍、浴場、九重葛花屋、樹屋、演武場等5大打卡熱點。盧秀燕表示，東側基地市府已整修完畢，中央預估可在年底前開展，

今年4月1日中央到台中會勘後拍板定案，宣布國家級漫畫博物館落腳台中刑務所官舍群。盧秀燕指出，市府非常願意將此地無條件撥用，台中刑務所官舍群是日治時代保存最完整的日本監獄基地群，全區廣達2公頃、共有19棟建物，園區樹木茂盛，市府過去幾年動用許多人力、物力及預算，目前東側區域15棟已整修完畢，北側則保留新建空間，未來可視需求彈性運用。

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▲刑務所園區占地2公頃，是假日親子出遊的好去處。（圖／台中市政府提供）



台中市政府新聞局補充，刑務所園區內部隱藏許多IG打卡點，如「典獄長官舍」是和洋併置風格，擁有獨立庭院、浴室、客廳、傭人房，庭院保留結實累累的荔枝、芒果、龍眼等果樹；「九重葛花屋」門口有棵近百年老欉的九重葛，花季來臨時，桃紅色花瓣隨風飄落，唯美浪漫，令人駐足流連；此外，還有「日式浴場」、「樹屋」、「演武場」等熱門景點，未來結合國漫館精彩策展，交織出漫畫與歷史建築的獨特魅力。

▲台中刑務所官舍群共有19棟建物，園區樹木茂盛，圖為樹屋。（圖／台中市政府提供）



新聞局說明，台中下半年一直到年底將有一系列動漫活動，6月底將啟動台中市29區播放熱門動畫片的「2023電影巡迴放映季」，緊接著7月「漫畫工作坊」、8月｢國際動漫博覽會」、10月「台中國際動畫影展」、12月「原創漫畫補助徵選」，最後還有與日本國際交流基金會合作「北齋漫畫展」壓軸登場，讓動漫迷透過更多管道感受動漫產業的魅力。