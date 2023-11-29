▲原PO擔心會傳染。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

在一段關係中「曖昧」是最不穩定的時期，很可能因為對方一點小舉動而瞬間「解暈」，一名女網友表示，打算下個月答應曖昧對象的告白，但對方突然說自己長痔瘡，而且醫生說不會好，讓她很緊張害怕，擔心親密互動時會傳染，貼文一出網友們笑翻，「痔瘡不是性病，也不會傳染」。

原PO在Dcard發文，「曖昧的對象和我承認了」，本來下個月要答應交往，對方最近表示自己長痔瘡，醫生說不會好，擔心交往後有親密互動時，會被傳染，「我沒有不喜歡，只是怕怕的，因為對方說常流血，我想請問女生們妳會選擇繼續曖昧下去呢？還是就算了？」

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貼文一出，網友們笑翻直呼別擔心，「除非妳要玩他屁眼，要不然沒差」、「所以現在交往連那麼深入的地方都要在意嗎…從看臉變成看菊的世界了」、「對不起我笑了！會繼續啊！這還好吧！又不會傳染」、「怕被傳染的是性病吧，去檢查有沒有性病比較實際」。

▲蹲馬桶時間太長，也會誘發痔瘡生成。（示意圖／ETtoday資料照）



大腸直腸外科醫師鍾雲霓曾解釋，痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，嚴格來說，只要成人使用肛門15～18年以上，就一定會有第一級痔瘡，並強調痔瘡不會變成癌症，她提醒，平時就應做好保養，穩定排便、攝取蔬果、維持血管彈性及避免久坐馬桶，排便從開始到結束別超過8分鐘。

痔瘡又依嚴重程度分為4級：

第一級：只要是成人，使用肛門15～18年以上，就一定會有輕微一度痔瘡，請把它當作正常生理現象。

第二級：痔瘡組織在排便時脫出肛門外，但排便後會自動縮回肛門內。

第三級：痔瘡組織掉出肛門外，必須用手推，才能塞回肛門內。

第四級：痔瘡組織卡在肛門口塞不回去，造成持續異物感與不適。