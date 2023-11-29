歐洲官員學者訪問民進黨　關切假訊息、軍事改革

▲國際共和研究所昨天晚間拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國際共和研究所（International Republican Institute）共20位由來自羅馬尼亞、斯洛伐克、捷克、波蘭、匈牙利五國的重要政策官員及學者組成的訪問團昨（28）日晚間拜會民進黨，雙方就對抗錯假訊息、兩岸關係、區域安全、烏克蘭情勢、能源政策、轉型正義及2024大選等議題進行深度交流。

民進黨副秘書長楊懿珊、不分區立委提名人沈伯洋、新境界文教基金會董事林飛帆、國際事務部副主任邱雯莉昨天晚間共同接見國際共和研究所訪團，訪賓會中關注假訊息、俄烏戰爭、台灣軍事改革、白色恐怖、能源轉型及選舉等議題。

沈伯洋會中分享，中國過去藉由傳統媒體與社會組織等管道對台灣進行影響力作戰，約莫於2015年起，擴大至透過網路及社群媒體來散播錯假訊息，並透過傳統媒體與社會組織的管道再次放大此類訊息。林飛帆補充，中國與台灣內部少數有心人士唱雙簧，積極透過媒體與網路等管道分化台灣社會，甚至散播疑美論來破壞台美關係，企圖破壞我國與民主夥伴的信任關係，而台灣政府在應對此類認知作戰時，必須兼顧對人民言論自由的保障。

此外，有訪賓針對台灣與烏克蘭局勢提問，對此楊懿珊強調，台灣人民對烏克蘭的局勢十分同情也一直關注，除了捐獻物資也提供醫療資源，在面對中國與俄羅斯等獨裁國家強化合作之際，民主國家有必要時刻保持警惕，加強合作堅定守護我們的民主價值。

楊懿珊指出，獨裁者的話語時常難以信任，日前中國國家主席習近平對國際表示近期無攻台計畫，但行動上對台灣仍文攻武嚇不斷，因此應要抱持副總統參選人蕭美琴日前所提到「要信任，但也要查證」的立場，同時，必須增強威懾力、向世界展現台灣擁有自我防衛的決心。

林飛帆提到，烏克蘭戰爭對台灣的啟示為提升民防意識的重要性。他指出，台灣有許多民間組織，如沈伯洋所開辦的黑熊學院，就是致力於此一目標，也期盼未來有更多台灣人民可以參與相關教育活動，提升整體台灣人民的民防意識。沈伯洋則提及自己於今年初前往烏克蘭，第一手實地交流與觀察所獲得的啟示與經驗分享。