烏情報總局長妻子遭投毒！發言人證實「食物遭摻重金屬」

▲烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

有消息指出，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的妻子瑪莉安娜（Marianna Budanova）遭不明人士投毒，目前瑪莉安娜也緊急送醫治療。而情報總局發言人也證實這起事件，更表示近期有多名情報官員也遭人毒害。

根據《CNN》報導指出，布達諾夫是在2020年8月就任情報總局局長，在2022年2月俄羅斯發動軍事行動後，布達諾夫就在這場戰役中表現突出，更多次規劃、成功實行許多烏克蘭方面的重大軍事行動，可以說是烏克蘭軍方的靈魂人物之一。尤索夫也提到，單是在2023年，針對布達諾夫的暗殺行動已經超過10次。

報導中也引述烏克蘭媒體《Babel》的報導內容，當時表示瑪莉安娜因為長時間的感覺身體不適，所以被送到醫院治療，結果被醫生發現瑪莉安娜是遭人投毒。

在瑪莉安娜遭投毒的消息傳出後，情報總局的發言人尤索夫（Andriy Yusov）也在當地時間28日證實這起事件，但尤索夫並未提到這起事件是在何處發生，也沒有提及是由誰投毒。

根據《烏克蘭真理報》報導指出，瑪莉安娜之所以會中毒，主要是有人疑似在食物中投放種金屬毒物。尤索夫也提到，目前也有多名情報官員出現輕微中毒的症狀。也有一名烏克蘭情報官員表示，遭投放的毒物是「日常生活與軍事行動中都難以接觸到」的類型。

根據《半島電視台》報導指出，目前烏克蘭媒體方面並未有任何報導，指稱這起毒殺事件與俄羅斯方面有關。但俄羅斯的媒體人士推測，這起毒殺事件可能與烏克蘭內部鬥爭所造成。

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