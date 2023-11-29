鹽巴結塊還能吃嗎？日專家給答案　教9方法避免受潮

▲鹽巴是烹調必備調味料，不過有時會出現結塊情況。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

鹽是每日生活必須品，但結塊的鹽卻常讓煮婦煮夫們傷透腦筋。日本鹽品鑑協會代表理事青山志穂就指出，一旦空氣中濕度超過75％，鹽就會吸收水分並與相鄰結晶黏在一起，也分享預防鹽結塊的9大撇步。

青山志穂在《日本與世界的鹽圖鑑》中指出，「水氣是鹽的大敵」，由於鈉純度高，鹽在濕度超過75％環境會吸收空氣中水氣，再因水分與相鄰結晶黏在一起，待空氣變乾燥後，就會形成硬而結塊的鹽塊。且鎂含量較高的鹽又比其他鹽品更容易受潮。

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而大多數人見到鹽結塊，心中最大疑問莫過於：「還能用嗎？」事實上，鹽就算受潮也不代表已腐敗，所以最好物盡其用，與採取用湯匙握柄或槌子等外力敲擊、用極小火在平底鍋乾煎與溶化使用等3方法處理結塊鹽；不過，如果是氯化鎂含量較高的鹽，最好避免加熱以免產生苦味。

最後，要從源頭減少鹽結塊情形發生，可採取以下9種方式：

1.把袋裝鹽放進密封容器。

2.放進乾燥劑。

3.避免用沾水手指碰觸、使用乾燥的湯匙。

4.別把鹽放在爐火旁、會冒出熱氣的鍋具上方。

5.別把鹽放在濕氣較重位置。

6.別把鹽放在溫差劇烈位置。

7.別讓鹽以受壓狀態保存。

8.選用烤鹽。

9.選用顆粒較大的鹽。

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