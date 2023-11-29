朋友送「納粹集中營娃娃」家中現異象！　他偷拍驚：半夜張眼動嘴

▲人偶「弗利茲先生」（Mr Fritz）被拍到在半夜張眼、張嘴。（圖／翻攝自YouTube）



圖文／CTWANT

真有鬼娃娃？英國52歲男子戴蒙德（Michael Diamond）4年前收到朋友送的操偶娃娃「弗利茲先生」（Mr Fritz）後，家中不斷發生怪事，尤其陳列人偶的玻璃櫃經常莫名打開最讓他恐懼，於是在櫃前裝設GoPro一探究竟，怎料竟拍下人偶張眼、動嘴及玻璃門打開的恐怖異象。

據《每日星報》報導，喜愛古董的戴蒙德2019年收到1940年代製作、由被關押在納粹集中營的囚犯「Stalag II-B」製作的表演娃娃。但這尊只剩頭部，從二戰集中營輾轉流落到美國南卡羅萊納州，最後由朋友買下的人偶，居然讓他活在無比恐懼日子中。

▲戴蒙德已把弗利茲先生深鎖。（圖／翻攝自YouTube）

弗利茲先生「入住」沒多久，戴蒙德就發現展示玻璃櫃經常自行打開，妻小也非常不喜歡這尊娃娃，而他自己在被弗利茲先生深深吸引同時，也感到「必須保持警戒的奇怪感覺」，因此收下娃娃後不過幾個月，就裝設GoPro觀察人偶動靜，且只經過2晚就拍到靈異現象。

GoPro清楚拍下，弗利茲先生原本半閉的雙眼突然睜開，嘴巴也緩慢開合，櫃子玻璃門甚至自行打開。影片曝光後引發網友正反熱議，有人認為娃娃寄宿著亡靈，有人質疑戴蒙德用隱藏在櫃子下的工具操縱娃娃眼嘴，與用細線拉開玻璃門；戴蒙德事後則把展示櫃用鐵鍊封起來並蓋上毯子，存放在他的「怪異房間」裡。

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