人妻「一拳K斷鼻梁」擊殺老公　竟是氣生日沒帶她到杜拜玩

▲生日沒有飛杜拜旅行慶生，38歲人妻暴怒「一拳斷鼻梁」擊殺老公。（圖／翻攝自臉書／Renuka Jakhar Khanna）

記者趙蔡州／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）一名38歲人妻雷努卡（Renuka Jakhar Khanna）不滿36歲老公尼基爾（Nikhil Khanna），在她生日時沒有帶她到杜拜慶生、結婚紀念日又未送她喜歡的禮物，氣得她與老公發生激烈爭吵，盛怒之下竟大力揮拳爆頭老公，造成尼基爾當場陷入昏迷，緊急送醫後仍傷重不治。

根據The Indian Express報導，事件發生印度馬哈拉什特拉邦浦那（Pune），雷努卡24日突然打電話給公公，希望公公趕快回家，結果公公一回到家，就看到尼基爾躺在地板上昏迷不醒、沒有了呼吸心跳，鼻子和嘴裡還流出鮮血，嚇得趕緊報警並替尼基爾CPR，不幸的是尼基爾送醫後仍不治。

印度警方表示，尼基爾生前跟雷努卡發生爭吵，被雷努卡一拳打斷鼻梁，當場重摔在地陷入昏迷，經法院驗屍後判斷，尼基爾死因是頭部受創而死，初步判斷是尼基爾倒地時，導致頭部撞上地板奪命。

▲鄰居透露，兩人2017年11月結婚，但婚後不久就開始吵架。（圖／翻攝自臉書／Renuka Jakhar Khanna）

雷努卡的公公透露，雷努卡非常不滿9月18日過生日時，尼基爾沒有滿足媳婦到杜拜慶生的願望，11月結婚紀念日時又未送媳婦喜歡的禮物，加上媳婦住在德里的侄女下個月生日，尼基爾沒有買機票也沒有規劃任何旅行，兩人疑似因此才會發生爭執。

附近社區知情的鄰居也透露，雷努卡2017年11月與尼基爾結婚，然而2人婚後不久就開始不斷爭吵，他們也曾經試圖調解2人關係，但雷努卡的行為沒有任何改變，還經常跟上門服務的清潔人員、維修工人發生爭吵，甚至一言不合就會打起來，因此很少願意到雷努卡家服務。

印度警方指出，事件發生後，雷努卡精神受到嚴重打擊，完全無法正常跟交談，無法從對方的口中了解事件經過，目前只好先把雷努卡關押，待雷努卡精神穩定後再展開詢問。