鞏固雙北立委席次　蔡英文今親赴士林、汐止參香

▲總統蔡英文為立委賴品妤輔選。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文近日啟動全台立委輔選行程，今（28）上午趕場分赴台北市士林天母三玉宮、新北市汐止忠順廟參香祈福，拉抬立委吳思瑤、賴品妤人氣。她特別肯定賴品妤為汐止爭取許多重要的交通建設，將地方的需求帶進中央，並一一解決建設過程中的阻礙，敬請大家支持，讓她繼續照顧地方鄉親。

賴品妤爭取連任立委，選情陷入膠著，是雙北地區指標選區之一。蔡英文今天前往汐止輔選，她強調，賴品妤不僅會做事，且年輕、精力旺盛，敬請大家一定要支持賴品妤，讓她繼續為地方服務。

蔡英文也談及，這一次要選對的人，也相信大家都很清楚要選擇誰，吳思瑤的好姐妹蕭美琴，也回來擔任副總統候選人，相信大家都有看見執政團隊的每一個人都很用心、使盡全力；還有總統候選人賴清德，在擔任立委、台南市長及行政院長時都相當優秀，現在也是副總統，現在檯面上的候選人，都沒有賴清德如此完整的歷練。

蔡英文說，2024的選擇，就是賴清德與蕭美琴，此外國會議員也很重要，除了前述所說的連結國家人民的重要性，還有許多政策、預算也需要國會支持才能通過，過去在野黨一再反對「前瞻基礎特別預算」，還出現有史以來24小時不斷電投票的狀況，但民進黨的立委就是努力地讓這項計畫通過。

蔡英文進一步表示，台灣是民主社會，每兩年就有一次選舉，換句話說就是人民每兩年就評鑑政府一次，現今資訊流通、言論自由、民主社會，人民都很清楚政府在做什麼，政府也都是戰戰兢兢的在執行。因此，她強調，絕對不會有一黨獨大、濫權專制，政府也絕不會做出違背人民意志的事。

▲總統蔡英文為立委吳思瑤輔選。（圖／民進黨提供）