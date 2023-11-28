被陸多重呼吸道疫情嚇到！XBB疫苗單日接種激增「創近半個月新高」

▲疾管署「秋冬防疫 三針有幸」呼籲籲長者儘速接種新冠XBB、流感、肺炎鏈球菌疫苗，提升3重保護力。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，台灣民眾也被嚇到，昨天出現近期少見的疫苗接種人潮！疾病管制署副署長羅一鈞今（28）日公布，昨日單日接種XBB疫苗人數達6400人次，創下半個月以來的新高，且以成人特別是長者族群為主；羅一鈞也重申，65歲以上長者屬於疾病高風險族群，今年秋冬有提供的公費疫苗包含流感、新冠、肺炎鏈球菌，建議三針打滿，以獲得足夠保護力。

中國大陸近期至少7種病毒同時流行，已經引起世衛關切，疾病管制署上周六宣布機場提高戒備，在民眾端就像擔心新冠疫情重演，剛結束周末假期的周一就出現搶打疫苗潮，一反先前打氣低迷的情況。

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▲疾管署發言人羅一鈞說明國內呼吸道傳染病疫情現況。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞說，可能受到近期中國大陸疫情報導影響，新冠XBB疫苗昨天單日接種6400劑，是這半個月來的單日新高，至於過去10天每天接種人數，周末較少可能僅約500人，周間較多則可到5700人，昨日人數明顯增加。

羅一鈞表示，XBB疫苗目前累積接種56.2萬人，其中有34.6萬劑是65以上長者；統計目前還有庫存約113.9萬劑，後續還有200萬劑等待到貨。

昨天也是65歲以上長者肺炎鏈球菌第二階段開打首日，羅一鈞表示，一天下來接種達2萬2383人，而肺炎鏈球菌疫苗預計供應1千萬劑，第二階段符合資格長者約244萬人，不管新冠、肺炎鏈球菌兩種疫苗數量都相當充足。

至於流感疫苗，昨日接種3萬8674人，累積接種578.6萬劑，剩餘73.9萬劑；其中65歲以上長者接種率48%，目標接種率55%還有一點距離。

▲台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀。（圖／記者洪巧藍攝）

台北榮總胸腔重症加護室主任陽光耀提醒，因為依疾管署監測資料，今年新冠併發重症及死亡個案中，65歲以上長者分別占78%及90%；本流感季重症及死亡個案中，65歲以上長者也分別占62%及65%，建議長者一定要儘速接種新冠XBB、流感、肺炎鏈球菌疫苗等「三針」公費疫苗。

然而目前大陸疫情以肺炎黴漿菌最受關注，接種疫苗有沒有辦法保護黴漿菌？陽光耀則解釋，因黴漿菌為完全不同種類的致病菌，這三種疫苗無法預防；不過如果本身抵抗力較差，遭流感等病毒感染有可能出現次發性的細菌感染，這也包含黴漿菌，接種疫苗可以降低這樣的風險。