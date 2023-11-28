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黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸出現包含黴漿菌在內的多重呼吸道疾病疫情，引發各界關注。而台中今（28）日傳出校園有2起黴漿菌個案，且多家媒體以「黴漿菌入侵校園」為標題進行報導，讓疾病管制署副署長羅一鈞晚間特別發布聲明澄清，黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，用「入侵校園」一詞實在過頭。

根據疾病管制署說明，肺炎黴漿菌是一種非典型的細菌，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一，因多數感染者可自行痊癒，又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。而黴漿菌也非法定傳染病，所以並不需進行監測通報。

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羅一鈞聲明表示，黴漿菌本來是兒童常見呼吸道病菌，根據台灣兒童感染症學界聯盟（TPIDA）在2011到2012年進行全國性流行病學調查，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原（約占 22%），僅次於肺炎鏈球菌（約占30%），5歲以上學齡兒童族群為最好發族群。

羅一鈞受訪表示，可能是大家不熟悉，但校園學童原本就是黴漿菌好發年齡層，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，非今年才遇到黴漿菌，所有兒科醫師都知道，他也接獲很多兒科醫師反應，這麼黴漿菌之亂怎麼演變得越來越誇張。

至於教育局接獲黴漿菌病例通報，羅一鈞說，就他瞭解，學校可以就學童感染、請假進行「校安通報」，內容填寫醫師診斷疾病，如果學校填黴漿菌，就會這樣通報進去。

中國大陸爆發多重呼吸道疾病疫情，至少7種病毒同時流行，引起世衛關切、台灣也提高戒備。疾管署表示，據中國衛生單位表示整體疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形，近期主要為就診人數增加、醫療量能緊縮，還沒發現其它異常訊號，疾管署將持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

疾管署回應全文：

有關傍晚「黴漿菌入侵校園」（台中）新聞標題及內容，疾管署回應如下：

1. 黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染。根據台灣兒童感染症學界聯盟TPIDA在 2011 年到 2012 所做的全國性流行病學調查，總體而言肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原 (約佔 22%)，僅次於肺炎鏈球菌 (約佔30%)，5 歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。十年前流行病學如此，十年後也沒有什麼改變。大多數感染症狀輕微、常會自行痊癒，因此被叫做「會走路的肺炎」（得了肺炎還是可以有體力走來走去），僅少數會演變成較嚴重病症。

2. 承上，黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，用「入侵校園」一詞實在過頭。校園學童原本就是好發年齡層，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，非今年才遇到黴漿菌。

3. 黴漿菌雖可能每3至7年流行趨勢明顯上升，今年國內尚未發現有明顯上升趨勢，如下午記者會說明，國內整體呼吸道疫情已7週下降，黴漿菌佔比亦偏低，僅能說是低度流行。

以上敬請各位參考。

疾管署發言人羅一鈞敬上

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