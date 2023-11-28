捷運樹林線CQ890將架圍籬施工　新闢替代匝道啟用紓解交通瓶頸

▲ 新北城林橋(樹林側)替代匝道今啟用，盼能紓解捷運樹林線CQ890區段施工期的交通。（圖／捷運局提供）

記者戴上容／新北報導

捷運新北樹林線CQ890區段即將於溪城路及中華路架設圍籬施工，新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，特別新闢「城林橋(往樹林方向)下環漢路替代匝道」，今(28)日正式啟用，通車後預期可有效紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路的車流，縮減土城往新莊的交通時間。

新北捷運局長李政安表示，「城林橋(往樹林方向)下環漢路替代匝道」，道路全長260公尺，道路寬度為8至12米，設置單向2線混合車道，今28日開放啟用後，將可解決捷運新北樹林線主體工程於溪城路、中華路圍籬施工時可能造成的道路壅塞情況。

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▲新北捷運局長李政安叮嚀要做好相關交通指示。（圖／捷運局提供）

捷運局表示，用路人可在城林橋(土城往樹林)右轉替代匝道，銜接環漢路後右轉前往樹林及鶯歌地區，分流改善原前往樹林方向僅能行駛溪城路及中華路造成的交通壅塞，預期將可紓解車流，降低交通衝擊。該替代匝道通行除可解決溪城路、中華路交通瓶頸外，同時土城地區居民前往新莊將更便利，縮短行車時間，提供土城居民多一個路線選擇。

▲ 城林橋(樹林側)替代匝道空拍畫面。（圖／捷運局提供）