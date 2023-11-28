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動保修法牛步？網紅犬飼主籲「讓司法超越修法，還毛小孩公道」

▲動保修法牛步？網紅犬飼主籲「讓司法超越修法，還毛小孩公道」。（圖／應曉薇議員辦公室提供）

▲議員手抱的博美叫歐爸，是micky 的弟弟，今加入聲援哥哥枉死，另一博美犬澎澎也參與聲援。（圖／應曉薇議員辦公室提供）

生活中心／綜合報導

台灣動物保護難道就只能淪為空談？網紅犬Micky7月24日，在臺大獸醫院王姓醫生，未經飼主簽署同意書疑擅自濫用麻醉，造成休克死亡，今（28日）召開偵查庭，台北市議員應曉薇議員到場聲援Micky媽，期盼能一同為毛小孩討回公道。

Micky媽迄今仍無法走出傷痛，只是看「行為科門診為何要麻醉？」不屈不撓的一直想為毛孩子要一個公道。今（28日)召開偵查庭，除應曉薇議員、Micky媽、還有來自各地許多也遭獸醫師濫診導致犬貓死亡飼主、民眾手持標語、頭綁抗議布條，對於動保修法牛步，期盼檢察官讓司法超越動保修法，別再有更多毛小孩受害。

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因中央未即時修正獸醫師法，例如未明確規範獸醫師有告知飼主麻醉行為的責任，Micky媽就表示，「無法可管，毛小孩死的冤枉，毛小孩是我們的家人，政府不修法對不起我們最疼愛的孩子。」

應曉薇表示，大多飼主對於獸醫師仍是尊重肯定，但全臺仍有黑心獸醫院及黑心獸醫師，獸醫師法不健全導致類似王姓女獸醫師，仍可在臺大獸醫院門診，無獸醫師執照吊銷問題，類似案件層出不窮，已嚴重破壞整體獸醫界聲譽。

今聲援民眾抗議中央，針對寵物麻醉、輸血、用藥、寵物旅社等相關法令皆無嚴峻法條遵守或約束，導致飼主提告，觸法醫院醫師皆老神在在，因為根本「無法可管」。因此期盼司法單位在中央未立即修法前，「讓司法超越修法，能依事實究責獸醫師，避免不會說話的寵物繼續受害。」

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