南山高中「學生接吻記警告」遭申評會駁回　校長：至少不要公然親

▲新北市南山高中再傳校園禁愛令爭議。圖／翻攝自Facebook／台灣青年民主協會）

記者楊惠琪／台北報導

新北市私立南山高中2名男女學生，因在學校走廊互動親密，經學校生輔組長調閱監視器發現有親吻動作，以行為失檢、影響校風為由，被記兩支警告。學生不滿向新北市學生申訴評議委員會申訴，申評會認定學校違反教育部規定，撤銷警告處分。校長蔡銘城表示，尊重申評會決議，也認同高中生可以談戀愛，但至少不要在學校公然接吻。

南山高中在2021年曾因為明訂禁愛令遭學生投訴，事後學校允諾調整。台灣青年民主協會今再揭露，今年5月仍有2名男女學生因在走廊互動親密，學校經調閱監視器後，認定兩人有親吻、觸碰身體等動作，被學校記兩支警告。兩名學生後來向學校、新北市教育局申訴，但都遭到駁回。

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青民協指出，兩名學生認為，依據教育部《高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項》已明文禁止將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件，學校懲處顯然違反教育部規定，因而再向新北市學生申訴評議委員會申訴。

申評會決議日前出爐，認定南山高中校規有關「人際互動失檢」、「肢體接觸逾越分際」違反明確性原則，如果學校動輒對學生的親密與情感表達言行處以懲處者，似有違反比例原則，且有賦予教師對校規的解釋權過大；此外，教育部也明訂不得籠統將「情感交往、關係曖昧、行為不檢」或類似規定作為懲處學生要件。

蔡銘城表示，學校早就沒有禁愛令，也尊重學生談戀愛的自由，但因為近期社會上性平案件頻傳，加上學校是完全中學，除了高中部以外，還有國中部和幼兒園，學生年齡層分布較廣，才會盡量宣導，男女學生談戀愛打情罵俏沒關係，但應盡量避免過於親密的肢體接觸，至少不要在校內公然接吻，畢竟其他學生、家長也有不同看法。

青民協指出，目前仍有許多國中、高中與南山高中的校規文字相同，教育部應要求各地主管機關全面檢視校規中是否還有禁愛令規定，確保未來不再有學生因為校內親密行為而受到記過處分。