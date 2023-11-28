超商最新2款巧克力甜點！泡芙咬下爆滿滿內餡　蛋糕杯超欠吃

▲7-11推出2款全新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

迎接即將到來的幸福12月，當然要吃點甜蜜的甜點！現在就衝超商開吃全新2款巧克力甜點，其中，竟有一咬就狂爆餡的「榛果可可泡芙」，絕對可以療癒你的味蕾；另外，超商也將在12月1日起推出連續5天聖誕購物節優惠，消費滿額搭配指定支付工具即可馬上折，讓民眾在過節前能加減省荷包。

7-11開賣2款全新巧克力甜點，喜歡爆餡口感的你一定要吃與昂舒巴黎聯名推出的「榛果可可泡芙」，內餡嚴選可可、榛果醬融合卡士達醬，搭配泡芙外皮裹上一層巧克力，入口會先吃到微脆的巧克力口感，接著是香濃的可可內餡。

另一款為7-11與新竹伴手禮第一名店「春上蛋糕杯」獨家開發的「濃情重巧克力蛋糕杯」，大紙杯裡裝滿蓬鬆綿密的巧克力蛋糕，搭配季節限定的特調可可內餡，吃起來絲滑又濃郁，每一口都充滿幸福感。

▲「榛果可可泡芙」外層還裹一層巧克力醬，咬下直接爆餡。



▲「濃情重巧克力蛋糕杯」每一口都超幸福。



而在聖誕節正式到來之前，7-11也搶先推出「聖誕購物節」活動，12/1起至12/5止，只要到7-11門市購物，持8大指定銀行信用卡或icash2.0/icash Pay/悠遊卡/一卡通/橘子支付等指定支付工具結帳，單筆消費滿500元立折50元、滿1000元立折100元，限量共33.3萬名額。

▲聖誕限定可頌開吃。（圖／八月堂提供）

八月堂則是推出超可愛的聖誕節限定可頌，首推「聖誕紅草莓可頌」，把經典蜂巢可頌製成馬卡龍紅可頌，外層再裹上綠馬卡龍糖衣，內餡部分擠入草莓卡士達，紅配綠的組合繽紛又應景，另一款「杏仁聖誕樹可頌」則是在金色可頌上放上層層杏仁片，再灑上抹茶糖粉、繽紛草莓乾點綴，直接把可頌變身成聖誕樹，即日起於全門市開吃，還有買5送1限定優惠。