SUBWAY打造超狂「濃郁系披薩堡」！　加碼吃台灣限定麻辣餅乾

▲SUBWAY推出最新濃郁系披薩堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品登場！深受健身族、蔬食控喜愛的人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」宣布推出全新期間限定「濃郁系披薩堡」了，把經典義大利披薩直接放進潛艇堡中，不僅吃得到煙燻臘腸、義式辣香腸等料，再搭配雙份起司、洋蔥等蔬菜，大口咬下超滿足，加碼還推台灣限定大人系現烤餅乾「麻辣餅乾」，通通不能放過，11月29日起限時42天吃。

▲披薩堡裡頭吃得到煙燻臘腸、義式辣香腸及蔬菜等料。

SUBWAY宣布推出Melt系列第1彈「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，把台灣人也超愛的義大利披薩變身成潛艇堡，使用道地義式煙燻臘腸、義式辣香腸及秘制義大利番茄醬搭配雙份起司及培根、洋蔥、青椒、黑橄欖等蔬菜進爐熱烤，現做滋味罪惡爆表，且餅皮還能免費升級重磅回歸的超人氣「香Q火焰烤餅」，售價149元，11月29日起至2024年1月9日限時42天吃，期間限定、售完為止。

▲加碼吃台灣限定「麻辣餅乾」。

除外，加碼再吃台灣限定大人系現烤餅乾「麻辣餅乾」，口感微甜微鹹還帶有些許麻辣感，單片售價35元，3片99元，限時限量、售完為止。另，門市也推出寵粉活動，期間凡於門市單筆消費滿299元就送1組2張「車銀優限量珍藏相片小卡」，總共有2組4種款式，2款式分別於11月29日起至12月12日、12月13日起至12月26日限時限量贈送。

▲必勝客最新必勝蝦趴比薩蛋糕限時下殺299元吃。

另，必勝客近日也找來蝦皮首度推出全新聯名「必勝蝦趴比薩蛋糕」，特意以豪華雙層蛋糕作為造型設計，上層是新鮮蝦子、花枝搭配經典番茄紅醬組成的海鮮口味，下層則是美式臘腸口味，一口就可能吃到雙重美味，比薩外圈則是滿滿莫扎瑞拉起司，還有珍珠起司點綴，欠吃又欠拍，即日起至12月12日於全門市限時下殺299元吃，售完為止。