控蕭美琴阻擋花蓮交通建設　國民黨團秀資料：為當地鄉親感到不值

記者蘇晏男／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴上周首場造勢回到自己耕耘4年的花蓮，高喊「我回來了」。國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（28日）提及關係文書委員提案第20725號，指蕭美琴阻擋花蓮的交通建設。該份文書由時任立委徐榛蔚於106年提出，盼前瞻計畫能列入建設蘇花公路部分路段及花蓮至台東的快速道路，以完成「環島高速網路計畫」。

▲李德維出席國民黨團28日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團28日舉行「蕭美琴請辭待命中？兼任副總統候選人！請出來講清楚說明白！」記者會，會中李德維提及，第9屆立法院會期間，當時徐榛蔚為了振興、帶動地方發展，促進產業升級，希望前瞻計畫條例裡，特別把花蓮所謂的環島高速路網建設能夠提出來，根據當時關係文書委員提案第20725號，對花蓮相關快速道路建設列在前瞻內容中，反對者包括蕭美琴。

「誰在阻擋花蓮的交通建設？」李德維說，蕭美琴當時阻擋花東快速道路的表決，這是中華民國106年7月5日禮拜三上午10時的立法院會，國民黨團認為蕭辜負了花蓮鄉親的愛護跟支持。這次蕭美琴回台參選副總統，首先就到了花蓮，跟花蓮鄉親說回來了，但過去在立法院是用這樣的表決，來回報花蓮鄉親，國民黨團真的為當時花蓮鄉親的有情有義感到不值得。

根據上述關係文書委員提案，內容提及，民國79年2 月行政院即核定「改善交通全盤計畫」中，將蘇花高速公路及花東快速道路列為「環島高速公路網發展計畫」之一。反觀西部交通建設有高達7座高速公路（2條縱貫5條橫向）及高鐵，都會區更有捷運，共耗資上兆，花東地區僅有蘇花公路改善計畫及台九線拓寬。

「為彌補東部交通基礎建設之不足，均衡東西部發展，縮短城鄉差距，並因應蘇花公路改善計畫第一期106年、107年、108年陸續通車，導致未改善路段之壅塞瓶頸。應有前瞻性之規劃，儘速建設蘇花公路：國道 5 號至蘇澳蘇花改入口、東澳到南澳、和平到和中及大清水到花蓮縣新城等瓶頸路段；建設花蓮至台東之快速道路，給花東地區及全國民眾一條安全快速的道路，完成環島高速路網計畫。」

▼國民黨團28日指蕭美琴阻擋花蓮交通建設。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）