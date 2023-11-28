侯友宜喊開放陸生來台就業　賴清德競辦：還沒當選就先討好中國

▲陳世凱今天抨擊侯友宜「開放陸生來台就學就業」政策。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜昨（27）談及，若當選將開放大量陸客、陸生，歡迎陸生來台就讀，然後就業。對此，賴清德競選總發言人陳世凱今（28）表示，侯趙配直接不演了，還沒當選就想先討好中國，急著把台灣帶回傾中的老路。

侯友宜昨天參加與工商業的「台灣經濟發展論壇」，接受工商界提問經濟政策，他談及，他當選總統兩岸交流會採開放政策，「境外生尤其大陸生，我們歡迎來台灣就讀，也歡迎來台灣就讀以後，有機會慢慢走到讓他們來這裡就業」。

對此，陳世凱表示，根據中國國家統計局的數據顯示，今年6月份中國的青年失業率為21%、城鎮調查失業率5.2%，而後疑因為數字太過驚人，中國直接暫停公布失業率數字，也就是說，光是青年的的失業人口，就已經突破600萬人，若是全面開放中國人士來台就業，上千萬的的中國失業人口湧入台灣的就業市場，將大量剝奪台灣人的工作權益。

陳世凱質疑，難道對侯趙配來說，討好中國比顧好台灣人民重要？他指出，侯趙配的經濟政策是重啟服貿，勞動政策是開放中國勞工，而兩岸政策則是九二共識，若是把名字遮起來，還以為是回到了2013年的馬英九時期，呼籲請侯、趙以台灣人民的福祉為優先，不要為了討好中國，犧牲台灣。