「總統沒了、不分區剩這幾席」　吳子嘉預言：柯文哲20％都守不住

▲吳子嘉認為，柯文哲的民調連20％都守不住。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍白合破局，2024總統大選三腳督態勢已定，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日分析選情表示，民眾黨總統候選人柯文哲「已經沒了」，他本來預估民眾黨的不分區能拿6至7席，現在也情況不妙，看這幾天的表現，柯文哲連20％都守不住。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》中指出，柯文哲在選前牛皮吹得多大，很多金主都想贊助，結果藍白破局，柯文哲原形畢露變「家裡蹲」。他直言，「總統他已經掛了、沒機會」，因為剩下的時間太短，救不回來了，尤其這兩天「萬事起頭難」，柯文哲的起手式就讓大家知道「你這個沒錢、空的」，選總統要靠氣勢，大家都來捧場，行情才能越來越高、扶搖直上，柯文哲現在一看就是自亂陣腳，他本來預估柯文哲能守住20％，但看這兩天的表現，守不到了。

「總統不用說了，現在問題是這個黨的壽命還剩幾年？」吳子嘉表示，他本來估計可以拿6至7席不分區，現在看情況不太妙，因為柯文哲如果不振作起來，不分區會散掉。他認為，柯文哲「呼攏一下」要拿5席不分區還是有，但民眾黨不分區第一名的黃珊珊可能拿了5席後，成為下一屆黨主席，去跟民進黨合作，因此，再等兩個禮拜看看，搞不好柯文哲會直接「罷工」。

針對柯文哲聲稱登記前有人要說給2億美金叫他當副手，吳子嘉諷刺，代表全台灣的騙子都知道柯文哲要選總統但是沒錢，而柯文哲講話一定有所本，會有這件事，是因為有一個很夠力的中間關鍵人，「你再裝瘋，我就把名字說出來」，所以介紹2億美金的人一定是柯文哲能夠相信、接受的人，結果現在藍白合破局，人就跑掉了。