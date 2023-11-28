南韓政府出手！　新法要求航空公司警告乘客「禁止亂開逃生門」

▲ 強行開門的韓亞航空客男性乘客21日被判3年有期徒刑，緩刑5年。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓韓亞航空5月發生乘客在落地前強行打開逃生門，造成多人呼吸困難送醫的事故，大韓航空11月也發生乘客吸毒後企圖打開逃生門的事件。南韓政府為防止這類危害航空安全的狀況，將祭出新法規範，未來乘客登機後也會聽見「禁止隨意開啟逃生門」的廣播。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部28日宣布，包含上述內容的《航空運輸業者的飛機內保安要員等運營方針部分修正規則案》將進行行政預告，提供公眾審查至12月14日為止。

目前航空公司在飛機起飛前的廣播內容包括，在機上吸菸、使用電子設備、妨礙空服業務等行為「可能成為刑法處罰對象」，而此次修正案主要內容即將「（任意）操作逃生門及機器」的行為增列為懲罰對象。若乘客操作逃生門、出入口導致妨礙飛機安全或運行，根據《航空保安法》第46條可處10年以下有期徒刑。

新法還規定，業者須將印有「一般情況下禁止操作逃生門」的貼紙貼在乘客容易看見的位置，並要求機上保安要員每年接受2小時以上教育課程，學習如何辨別並監視出現不安、焦躁等異常舉止的乘客。

該修正案為今年7月透過黨政協商達成的《飛機逃生門安全強化對策》後續措施，先前決定要求部分型號飛機，將逃生門附近的座位優先分配給消防員、警察、軍人等「穿著制服」的乘客。