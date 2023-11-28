「一直沒帶小孩去韓國」　律師：好買好逛！但食物沒辦法

▲許多國人去韓國玩，圖為首爾明洞。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



記者陳俊宏／綜合報導

邊境開放後，國人最愛飛日本，另也有很多人到韓國旅遊。對此，律師林智群表示，一直沒考慮帶小孩去韓國的原因，就是吃不習慣食物，韓國很好買好逛，「但那個食物我就是沒辦法」。

▼許多國人愛吃韓式烤肉。（圖／資料照／記者黃士原攝）



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林智群在臉書發文，引起熱烈討論。對此，許多網友有不同看法，「馬鈴薯燉排骨湯超好吃」、「雪濃湯、馬鈴薯排骨湯、烤五花肉、豬肉湯飯、海苔飯捲都很適合小孩吃啊」、「豬肉湯飯還有烤肉，跟台灣食物很接近了。」

也有人提到，韓國字一個也看不懂，「OOXX的，日本字還可以用猜的」、「認同，自己也完全不列入旅遊清單。」

根據觀光署最新統計，今年1到10月，國人出國達964萬2052人次，其中最愛去日本（342萬7779人次），其次依序為中國大陸（139萬6213人次）、韓國（79萬2292人次）、越南（67萬9087人次）、泰國（63萬8744人次）。

▼國人出國首選日本，圖為東京知名淺草寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



►今年1-10月國人出國前10名目的地：

1、日本（342萬7779人次）

2、中國大陸（139萬6213人次）

3、韓國（79萬2292人次）

4、越南（67萬9087人次）

5、泰國（63萬8744人次）

6、香港（59萬5766人次）

7、美國（39萬6913人次）

8、新加坡（28萬2021人次）

9、澳門（21萬5734人次）

10、馬來西亞（21萬628人次）



▼今年1-10月國人出國前10名目的地。（圖／翻攝觀光署網站）



▼即日起至今年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）