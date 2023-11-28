台南昨晚3.5地震「很罕見」　50年來僅4次！震度4級超有感原因曝

▲昨日22:15台南安定區發生規模3.5地震。（圖／氣象署提供）

記者李宜秦／台北報導

昨晚10時15分台南安定區發生規模3.5地震，台南市最大震度達4級；今日凌晨0時45分宜蘭縣近海也發生規模3.5地震，宜蘭縣最大震度同樣達到4級。中央氣象署說明，台南地震罕見，從震央往外半徑十公里內，自1973年以來僅發生4次規模3.5以上的地震（含本次），屬於偶發性事件，不太有餘震。宜蘭地震則是相當常見，因此也難以判斷主震、餘震。

昨晚10時15分發生規模3.5地震，震央位於台南市安定區，深度7.8公里，台南市最大震度4級、嘉義縣1級；今日凌晨0時45分也發生規模3.5地震，震央位於宜蘭縣近海，深度12.5公里，宜蘭縣最大震度4級、花蓮縣2級。

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氣象署地震中心主任吳健富說明，台南地震屬於偶發性地震，該地區自1973年以來，只有發生過4次規模3.5以上地震，該處沒有主要構造、斷層或是盲斷層等，因此應為單獨事件，不會有餘震。

吳健富解釋，由於台南地震震央位於都會區，人口密集且高樓大廈多，因此民眾感受會比較大，不過因為震央淺，地震有感的範圍就會侷限在附近，只有台南幾個地區有感，到了嘉義、高雄就無感。

至於宜蘭地震，該地區地震相當多，沒有特殊原因，應是板塊擠壓所致，由於地震規模不大，難以判斷這次是主震或餘震，加上這種類型的地震較多，仍要提醒民眾，平時就要做好防震準備。

▲今日00:45宜蘭縣近海發生規模3.5地震。（圖／氣象署提供）