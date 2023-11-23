習否認2027年攻台　陸委會：台灣持續強化自我防衛能量

▲「拜習會」在舊金山舉行。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

外媒報導，大陸國家主席習近平在「拜習會」上否認有所謂2027年、2035年對台動武的計劃。對此，陸委會發言人詹志宏23日表示，在中共沒放棄對台動武的念頭前，台灣持續強化自我防衛的能量，是絕對正確，而且必要的。

詹志宏在例行記者會上提到，過去他們就提過，所謂2027、2035年對台動武，是認知作戰的說法，這次習近平也說沒人討論過這個，就表示這個認知作戰的議題應該到此為止，不必再演變下去。

詹志宏說，習近平也有提到一些動武的條件，事實證明，在中共沒有放棄對台動武的念頭之前，台灣持續強化自我防衛的能量是絕對正確，而且必要的。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者高語璠攝）



副總統賴清德在談到習近平否認2027、2035年對台動武的議題時，稱這打臉了國民黨操弄的戰爭謊言，但卻被國台辦發言人陳斌華批評是企圖洗白「戰爭製造者」的形象。對此，詹志宏指出，全世界都知道誰會在地區製造戰爭，只有一個國家從東海、到台海、到南海，都一再與周邊國家發生軍事衝突。

詹志宏說，拜習會上，拜登總統之所以會主動要求中國大陸不要介入台灣的大選，也呼籲不要用武力的方式改變現狀，也是再次確認，中共是這個區域可能的「戰爭製造者」。

詹志宏強調，蔡英文總統一再的說「和平是兩岸關係唯一的選項」，我方的立場不會變，也盡一切的可能去防止發生軍事衝突的可能性。