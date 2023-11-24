2寶媽「過度喝水」腦損傷不治！　昏迷4小時療養院才發現

▲英國一名女子因過量飲水身亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名患有精神疾病的婦女在2021年因「過度飲水」身亡，而她的丈夫指控，當時妻子所住的療養院未察覺病況，讓她能夠自由取用飲水，又未在第一時間發現妻子已經昏迷，才會導致她死亡。

根據BBC報導，來自諾丁漢郡的米歇爾（Michelle Whitehead）和丈夫麥克（Michael Whitehead）結婚22年，而原本在托兒所擔任護理師的米歇爾，在二兒子被診斷出患有唐氏症後，選擇辭去工作在家全職照顧孩子長達19年，沒想到她卻在2018年罹患嚴重精神疾病，並於2021年5月3日因症狀嚴重第二次住進當地米爾布魯克療養院（Millbrook Mental Health Unit）。

結果米歇爾才住進去短短4天就因過度飲水身亡。經過調查後發現，米歇爾患有精神性的多渴症（psychogenic polydipsia），這在精神疾病患者中相當常見，但英國國民保健署（NHS）護理人員卻未察覺，讓她在沒有監管的狀況下在房內大量飲水。

米歇爾大量飲水後，療養院的醫生替她注射了鎮定劑，讓她能夠平靜下來，事實上她此時並非睡著，而是失去知覺陷入昏迷。調查陪審團指出，護理人員直到4個多小時後才意識到情況不對勁，隨即將米歇爾送到醫院，但搶救2天後仍宣告不治。

調查陪審團表示，米歇爾的死因是過度飲水讓體內鈉含量降低，導致大腦腫脹造成致命損傷。經調查後，米爾布魯克療養院也被查出發生8次嚴重失誤，包含在病房內使用個人手機而分心，才導致米歇爾死亡，目前法院正依照陪審團與驗屍官提出的報告進行審理。