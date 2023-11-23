跟心儀網友見面後「態度明顯有落差」　妹子嘆：找感情怎這麼難

▲原PO與網友見面後，對方態度變得冷淡。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「找一段感情，怎麼會這麼難啊？」一名女網友發文表示，過去她多次與網友見面都無感，如今好不容易遇到一個覺得不錯的對象，對方卻在相約後，態度變得不同，讓她有些失落。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她過去見過好幾個網友，即便對方頻頻示好，但她往往沒太大興趣。近日她與另個人見面，「我對他印象很好，但他態度明顯有落差」。

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原PO也說，這個人是第一次與網友見面，但為什麼跟兩人實際見面後，對方的態度卻變得冷淡？她也無奈直呼，「找一段感情，怎麼會這麼難啊？」

▲原PO覺得找一段感情很困難。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他就是你以前的表現，對你沒興趣啦」、「看上你的，你看不上，反過來而已啊」、「你都選擇了，你怎麼會覺得對方不選」、「也許是你跟照片明顯有落差」、「只有你可以打槍別人，別人不能打槍你嗎？被你打槍的男生也覺得找一段感情很難吧」。

也有網友安慰道，「要找到兩情相悅的愛情真的很難」、「都是這樣，會有機會遇到彼此看得上的，我跟我老公也是這樣遇來的」。