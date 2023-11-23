顏寬恒涉貪汙今出庭　發聲明捍衛清白：莫須有的指控無須逃避　

▲顏寬恒被訴偽造文書、竊佔國土等罪，今出庭後面對媒體訪問僅說「謝謝」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

前立委顏寬恒今年4月遭檢方起訴偽造文書、竊佔國土以及貪污詐領助理費，23日台中地院審理，顏寬恒與妻子陳麗凌均出庭，但關鍵案件相關人、向顏購買豪宅的張姓女設計師無故未到庭，審判長諭知12月21日及選後的明年1月25日再開庭。顏寬恒庭後未接受媒體採訪，僅說「謝謝」，隨即又透過競選辦公室聲明「面對莫須有的指控，我無須逃避，後續仍會配合繼續司法程序。」

顏寬恒競辦聲明：今日顏寬恒至台中地院出庭應訊，程序為證人詰問，尚未進行到言詞辯論程序，雖然選戰已經進入倒數，但寬恒仍會繼續捍衛自身清白。本案在寬恒登記黨內參選後，檢調發動大規模搜索，也確實影響整體選戰的節奏，看似巧合的背後，是否有經過精心規劃，我們不得而知，但對於「莫須有」的指控，我無須逃避，後續仍會繼續配合司法程序，感謝大家關心。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間被告發豪宅案，而顏在未脫手的情況下，以借款方式將4541萬元交給張姓女設計師，並與陳麗凌、建設公司陳姓負責人共謀，再由張女向顏購買豪宅。貪汙部分，顏涉嫌擔任立委期間，以人頭詐領助理費108萬元。

▲顏寬恒與妻子陳麗凌均出庭。（圖／記者白珈陽攝）

今日開庭就沙鹿豪宅案進行證人詰問，檢方提被告建設公司林姓負責人的手寫筆記，內容疑有分配金額、還寫上顏夫婦、張姓女設計師、陳等人的名字，林稱他是因曾與顏借錢，要跟顏通知他把錢拿給張姓女設計師。

法官今天也傳喚張姓女設計師到庭作證，未料張女無故不到庭，辯護人庭上不停打電話都未接，張的辯護人則說，之前張女都有到庭，今天不知為何沒到，可能因服用安眠藥物睡過頭。

由於無法詢問張女，法官被迫將庭期延期，審判長諭知12月21日傳喚張女，以及其他3名證人，顏貪汙詐領助理費部分，則於明年1月25日審理。