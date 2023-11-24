月經遲到…找男友「通一下」隔天就來？一票妹子狂點頭：屢試不爽

▲不少妹子透露，找男友「通一下」，月經隔天就來了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

女生每個月都有生理期，偶爾會碰到周期延遲或血量不穩定的時候，妳都會怎麼做？近日網路上流傳一張圖片，就看到有女生生理期遲來，找男友「通一下」，隔天大姨媽就真的來報到了。不少女網友看到後紛紛點頭，表示「這方法真的很神奇，屢試不爽」、「每次通完隔天就來！」

一名網友在臉書「爆廢1公社」分享一張圖片，看到一名女子因為生理期遲來，所以睡眠品質不太好，看起來非常煩惱，男友見狀就提議，「要幫妳通一下嗎？」當晚2人就翻雲覆雨一番，意外的是，隔天女子的生理期真的來了。原PO看到後相當驚訝，好奇「這是真的嗎？」

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文章曝光後，不少女網友喊+1，「真的！我自己都覺得很神奇」、「試過幾次還真的蠻有用的」、「真的，隔天就來了」、「這方法跟驗孕棒一樣好用」、「遠距離難得碰面，想來一下，結果碰到隔天立馬來」、「真的，每次通完隔天來，又要休兵一個禮拜」、「真的，要來不來感覺超煩，直接找另一半通一通，隔天就來了」、「我覺得滿有效的，遲到的時候就是通一通就好了」、「這不可否認…真的隔天就來了」。

▲婦產科醫師表示，性愛和經期沒有太大關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）



不過月經真的只要「通一下」就會來了嗎？據《華人健康網》報導，婦產科醫師潘俊亨表示，以婦產科醫師的角度探討此事，「這個論述不正確」，網友會有這個論點，應該是本身經期不規律，性愛後剛好碰到生理期而已，至於女性月經何時來，與人體內分泌、賀爾蒙息息相關，比較容易受到壓力、環境影響，若是發現延遲長達半個月甚至1個月，建議可尋求婦產科醫師協助。