iPhone不怕被偷窺！蘋果「防窺螢幕」新專利曝光

▲蘋果新專利能讓iPhone 15螢幕防窺。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人為了防止手機被窺視，都會貼上螢幕防窺膜，但防窺膜由於特殊設計，會降低手機亮度，品質也參差不齊，不但影響手機壽命，也可能會對視力造成影響。不過蘋果近期也推出全新專利，取得螢幕防窺技術。

蘋果表示，目前筆記型電腦預設都會有較廣的視角，讓多人可以一同觀看螢幕，但是在某些公開場合下，用戶也會希望自己的螢幕不要被附近的人看見，因此蘋果推出了這項新專利。

除此之外，iPhone、iPad和Mac的螢幕均提供170度的可視角度，容易被其他人窺視螢幕內容。

第一項專利為曲面螢幕的「Privacy Films for Curved Displays」，螢幕上有特殊的塗層，將螢幕的發光範圍鎖定，只有正視螢幕的使用者可以看清楚螢幕顯示內容。

第二項則為平面螢幕的「Displays with Adjustable Angles of View」，蘋果設計類似百葉窗的結構，在第一狀態下可以限制螢幕視角，收窄觀看視角，而切換到第二狀態，可以不受限制，切換到正常狀態。

▲蘋果新專利打造筆電螢幕結構，可避免窺視。（圖／Patently Apple）

根據專利內容，百葉窗設計可能含有電泳顆粒，百葉窗呈現錐形結構，並且具有小於10 微米寬的窄端，以增加正常觀看模式的透射率。在正常觀看模式下，電泳顆粒可能會在較低的基板上形成孤立的團簇，以進一步提高顯示器在正常觀看模式下的透射率。

為了避免手機內容被偷窺，有些人會特別使用防窺保護貼，但品質不佳的防窺貼反而會降低螢幕亮度或增加反光，影響使用體驗。蘋果已申請兩項螢幕防偷窺的技術專利，防止個人資料輕易地外洩。