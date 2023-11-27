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大陸 大陸焦點 特派現場

黴漿菌、流感、腺病毒怎區分？　陸醫師揭主要症狀：兒童感染多

▲▼ 大陸醫院,北京醫院急診,黴漿菌,黴漿菌感染。（圖／中國青年報、小紅書）

▲大陸呼吸道感染疫情肆虐，醫院湧入大批患者。（圖／中國青年報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸呼吸道感染疫情蔓延，並呈現流感病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、呼吸道合胞病毒等多種病原體共同流行的態勢。該如何區分是哪種病原體感染，北京兒童醫院呼吸一科主任醫師秦強做出解答。

肺炎黴漿菌

秦強表示，黴漿菌感染一般多見於學齡期的兒童，一些年齡較大的兒童早期症狀表現為高熱和刺激性乾咳。

大陸國家衛健委指出，今年肺炎黴漿菌感染呈低齡化趨勢，臨床表現以發熱、咳嗽為主，在起病時表現為劇烈的、陣發性的刺激性乾咳，伴有頭疼、流涕、喉嚨痛、耳聾等。

流感病毒

秦強指出，流感早期症狀是突然發高燒，往往伴有全身症狀，年齡較大的兒童會出現頭痛或肌肉關節酸痛；年齡小的孩子可能不太會表達，通常表現為精神狀態與以往不同；幼兒可能會出現精神萎靡等情況，需要引起家長關注。 

另外，據《央視新聞》指出，流感病毒感染往往高燒至39℃以上，全身症狀明顯，包括頭痛、全身酸痛、乏力等。

▲▼中國大陸爆發黴漿菌肺炎（支原體肺炎）。（圖／CFP）

▲醫院內打點滴的兒童病患。（圖／CFP）

腺病毒

秦強表示，腺病毒有很多種分型，其中只有部分型別感染才可能在2歲以下的兒童中，引起比較重的腺病毒肺炎，表現為持續高熱，經過一般治療往往沒有緩解，同時伴有呼吸系統明顯改變，出現呼吸費力、明顯咳嗽喘息等，甚至出現精神方面的改變。

他接著稱，一些年齡比較大的兒童檢測出腺病毒陽性，如果沒有明顯的下呼吸道感染，則可以在家對症處理。

《央視新聞》也指出，腺病毒同樣會高燒39℃以上，容易出現咳喘、呼吸急促、精神倦怠等症狀，發燒時間長，可持續1-2周。

鼻病毒

秦強指出，鼻病毒一般來說，症狀就像普通感冒一樣，例如是咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒等，只要科學護理、對症用藥、適當多喝水就能安然度過感染階段。

秦強表示，只有少部分免疫功能低下或患有基礎疾病的兒童，當病毒侵犯到下呼吸道才可能引起一些比較重的感染，這需要臨床醫生鑒別診斷。 

呼吸道合胞病毒

大陸專家介紹，呼吸道合胞病毒是世界範圍內，引起5歲以下兒童急性下呼吸道感染重要的病毒病原之一，感染後早期症狀類似於普通感冒，可出現鼻塞、流涕、打噴嚏、咳嗽、聲啞、低燒等症狀。

該專家指出，大多數患兒症狀會在1至2周內自行消失，少部分可以發展為毛細支氣管炎或肺炎；大多數感染者可完全康復，但感染後不能產生永久免疫。 

▲▼主要呼吸道病原體症狀表。（圖／記者蔡儀潔製）

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