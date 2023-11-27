哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

▲以哈停戰換囚，哈瑪斯第3天釋放17人。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

以哈停戰已經進入第3天，哈瑪斯26日遵守協議，釋放了第3批共17名人質，包含14以色列人、3名外國人。根據雙方達成的協議，哈瑪斯4天內至少會釋放50名人質，交換以色列釋放150名巴勒斯坦囚犯。

根據英國BBC報導，以色列軍方證實，哈瑪斯已經釋放了第3波人質，包含14以色列人、3名外國人（泰國籍），其中12人由紅十字會護送，從加薩地區北部進入以色列，剩餘4人則由拉法邊境被帶到埃及，再由埃及送到以色列。

根據以色列公布的第3波人質名單顯示，這次獲釋的人質中總共有9名以色列兒童，年齡最大的是84歲，其中有一名4歲女童阿比蓋爾•艾丹（Abigail Idan）除了擁有以色列國籍外，也同時擁有美國國籍。

▲4歲美國女孩艾丹26日平安獲釋。（圖／路透）

在確認艾丹被平安釋放後，美國總統拜登在記者會上講訴了艾丹的故事。艾丹跟父母居住在以色列，衝突發生時哈瑪斯成員突然闖入她家，在她眼前將她的父母殺害，她雖然僥倖逃出房子被鄰居收留，最終仍跟鄰居一起遭哈瑪斯綁架。

拜登表示，艾丹今天終於獲得自由，他以及許多美國人都在祈禱，希望艾丹能早日走出陰霾。他也說，「我們會繼續施壓，以期望更多美國人能獲得釋放」、「在所有人質都回到親人身邊前，我們不會停止一切努力」。

根據協議，以色列隨後也釋放了39 名巴勒斯坦婦女和兒童。哈瑪斯停火後，第1批共釋放13名以色列人、11名外國人、第2批釋放了13名以色列人、4名外國人，這次第3批釋放了14名以色列人、3名外國人。