前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

▲行政院長陳建仁視察嘉義東石漁港水環境改善完工情形聽取簡報。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長陳建仁25日赴嘉義縣視察東石漁港水環境改善計畫完工情形時表示，為改善東石漁港地層下陷、碼頭結構破損、建築物老舊等問題，嘉義縣政府提出改善計畫，經中央審核通過納入「前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫補助」之中，並於今年3月順利完工、5月舉行啟用典禮。

經過改善後的東石漁港，不僅能夠有效結合周邊產業，突顯嘉義獨特農漁產業特色，更能發揮文化觀光潛力與漁村文化精神，吸引更多遊客前來，確實為地方創造經濟與觀光旅遊效益，同時也使在地居民對未來有新的展望。

陳建仁指出，行政院自2017年開始推動全國水環境改善計畫，農業部漁業署將漁港環境營造爭取納入「水岸環境改善結合周邊環境營造」，編列建設經費20.68億元，執行至今已完成32處漁港水環境改善，今日視察的東石漁港即為其中最好的典範之一。

陳建仁表示，東石漁港是嘉義縣第一個兼具漁業及觀光休閒功能的漁港，也是縣內第二大近海漁港，興建至今已36年，由於地層下陷、碼頭結構破損、建築物老舊，因此嘉義縣政府提出改善計畫，並經中央支持納入「前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫補助」之中。

陳建仁表示，在東石漁港改造過程中，農業部、漁業署及嘉義縣政府積極研擬，並邀請各單位、專家學者集思廣益，將東石漁港海水滲漏、碼頭高度不足、建築損壞等問題逐一克服，於今年3月18日順利完工，5月4日由嘉義縣政府、農業部聯合舉行啟用典禮，並通過今年天文大潮考驗。

▲嘉義東石漁港水環境改善工程。（圖／嘉義縣政府提供）

陳院長指出，該工程能順利進行，有賴中央、地方共同努力合作，特別是嘉義縣翁章梁縣長因應在地需求，用心爭取中央預算，改善縣內各項設施及推動觀光發展。現在東石漁港經過適當環境改善後，已有新的風貌，能夠有效結合周邊產業，突顯嘉義獨特農漁產業特色、發揮文化觀光潛力與漁村文化精神，吸引更多遊客前來，顯示前瞻建設確實為地方創造經濟與觀光旅遊效益，同時也使在地居民對未來有新的展望，具體落實前瞻建設精神。

陳建仁進一步說，在農業部及漁業署支持下，嘉義縣政府積極辦理漁村文化暨漁特產行銷活動，為高品質的東石蚵仔建立產銷履歷及品牌，防止不肖業者冒名銷售；此外，積極形塑漁村文化，串聯地方參與，強化交通旅遊服務，讓東石港成為嘉義縣重要的漁獲集散地，更是臺灣西部沿海著名景點。

今年8月，嘉義縣政府也在東石漁人碼頭舉辦「2023東石海之夏」，並施放煙火秀，照亮東石港夜空。陳建仁表示，嘉義縣在翁章梁縣長卓越領導下，不論市容景觀、各項設施及漁港建設等都獲得大幅改善，逐步實現「農工大縣」的目標。行政院也會持續照顧漁民生活及經濟收入，並建設全臺漁港成為兼具生產消費、休閒觀光及文化促進的建設亮點。

陳建仁到場後，首先聽取嘉義縣政府農業處張建成科長簡報「嘉義縣東石漁港水環境改善計畫完工情形」，並於致詞結束後，與行政院李孟諺秘書長、林子倫發言人、農業部陳駿季代理部長、漁業署王正芳副署長、嘉義縣翁章梁縣長等人前往「大船入港」意象觀景臺2樓，現地視察東石漁港水環境改善營造成果；院長也期許東石漁港的休閒觀光能夠發展更加完善，並於觀景臺前合影留念。