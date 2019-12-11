　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

用買菜錢入手精美珠寶　市價萬元「冰種翡翠觀音」百元即可擁有

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

大千典精品週年慶（圖／大千典精品提供）

▲一年一度的大千典精品週年慶即於12/14在寒舍艾美酒店登場，現場有精品珠寶、名錶、名牌飾品、品牌包等眾多商品特價出售，其中在珠寶類品項部分，以鑽石為最大宗。（圖／大千典精品提供，以下同）

消費中心／台北報導

別人是排隊買特價商品或人氣美食，有一票人卻是卡位瘋搶珠寶鑽戒。到流當品特賣會挖寶，用買菜錢就能買到精美珠寶，因為買到賺很大，許多行家一收到消息，再忙也要排開時間去搶購，12/14在寒舍艾美就有一場大千典精品週年慶，活動共計有700多件流當品出售，總市價約3億元，業者將以7,000萬元，超殺折扣回饋比市價3折更低，貨真價實的萬元等級珠寶，用百元價格就能便宜入手！

大千典精品邁入第42週年，憑藉多年口碑，往年週年慶活動都獲得熱烈迴響，許多人連夜排隊搶領號碼牌，爭相搶購的瘋狂程度跟買潮牌有得拚，就怕晚一步搶不到已經砍到市場破盤價的精品或美鑽。一年一度週年慶即將登場，此次700多件商品中，主打以消費者需求高的產品為主，特別是珠寶類，尤其鑽石為最大宗，其次是有色寶石如翡翠、或其他貴重寶石，約略佔一半，此外還有名錶、名牌飾品等。

大千典精品週年慶（圖／大千典精品提供）

▲市價萬元的冰種翡翠觀音，將以意想不到的百元價格便宜賣給消費者。

大千典精品週年慶（圖／大千典精品提供）

▲「翡翠珠鏈」市價高達1億元，週年慶活動中，將以2,300萬元左右出售。

而許多人打算入手收藏的精品珠寶，究竟有多便宜？根據官網公布搶先看的商品內容，以紅寶戒指、藍寶胸針、鑽石項鍊為例，市價數十萬元起跳，竟特價不到5萬元，另有一塊「冰種翡翠觀音」，原要價萬元，將以200元左右賣出，價格非常平易近人。即使是週年慶中最貴的一條「翡翠珠鏈」，市價高達1億元，也預計將以2,300萬元左右出售，雖然是活動中價值最高的品項，卻已經吸引內行人瞄準目標，準備購入投資，希望能保值或增值。

有「當鋪狀元」美稱的大千典精品執行長秦嗣林表示，在流當品中，珠寶類商品因為具有永恆感，沒有使用期限或使用過當造成等問題，因此比較受到消費者青睞，而這次週年慶的珠寶，有80%以上來自珠寶商或工廠，幾乎是新品，對於喜歡珠寶的人來說，是非常難得的機會。

秦嗣林指出，有別於其他流當品特賣會，大千典精品週年慶所賣的物品，皆經過仔細鑒定，確定沒有贗品、仿品、類似品，提供最安心的品質保證，讓消費者可以放心選購；價格方面，為年終求現，所以特別回饋，幾乎都是典當價再打對折，週年慶商品售價皆低於市價3折，物美價廉，不過活動只有一天，且商品數量有限，建議有興趣的消費者可以提早來排隊領取號碼牌。

大千典精品週年慶
活動時間：2019年12月14日 11:00-17:00
（活動前一天晚間即開放排隊，活動當日10:30開始發放號碼牌）
活動地點：台北寒舍艾美酒店 2F軒轅廳
品牌官網http://www.depawn.com.tw/shop/index.php
 

ET快訊
九把刀結婚2年當爸了！狂喜宣布「周亭羽懷孕」：想到就會一直笑
死亡撞擊瞬間曝光！東海女大生闖紅燈　撞上左轉車噴飛破頭亡
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

歲末感恩熱銷回饋！洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」

用買菜錢入手精美珠寶　市價萬元「冰種翡翠觀音」百元即可擁有

雙12一定要鎖定5大網購戰場　快手搶爆低價iphone11、AirPods

樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」　民眾：太興奮了

趕出國超商就可24小時換外幣　萊爾富全新「外幣現鈔兌換機」 可換3幣別

日系快時尚斷捨離TOP1　Uniqlo高居二手拍賣熱門上架衣物

禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

重磅回歸！麥當勞極選「松露安格斯黑牛堡」回來了　加碼新松露雞腿堡必嚐鮮

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

歲末感恩熱銷回饋！洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」

用買菜錢入手精美珠寶　市價萬元「冰種翡翠觀音」百元即可擁有

雙12一定要鎖定5大網購戰場　快手搶爆低價iphone11、AirPods

樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」　民眾：太興奮了

趕出國超商就可24小時換外幣　萊爾富全新「外幣現鈔兌換機」 可換3幣別

日系快時尚斷捨離TOP1　Uniqlo高居二手拍賣熱門上架衣物

禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

重磅回歸！麥當勞極選「松露安格斯黑牛堡」回來了　加碼新松露雞腿堡必嚐鮮

藍綠差距大？2020當關鍵少數　柯文哲：差1、2%才有影響

安海瑟薇爆秘產二胎！　甜蜜全家福外洩...美到不科學

地面滑行擦出一道火花　車屁股挨撞！機車瞬間「街頭火球」成廢鐵

恭喜！九把刀結婚2年當爸了　狂喜宣布「周亭羽懷孕」：想到就會一直笑

「火山灰染白直升機」宛如核爆　救援隊冒死畫面曝：隨時會再噴發

40KG米格魯「走到隔壁郵筒就不行了」　半年減27KG超勵志

校園轉型正義首例！名醫唐心北驟逝...陽明大撤大過並納校史

影／驚悚撞擊瞬間曝光！東海女大生闖紅燈　撞上左轉車「噴飛破頭」亡

宜蘭48歲老師久站「腿爆青筋」　新式微創手術解決困擾

第二個任期主攻「東區門戶計畫」　柯文哲：考慮把汐止併入南港生活圈

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

消費熱門新聞

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

超商提供24小時外幣兌換機

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

鎖定5大網購戰場　iphone11、AirPods破盤殺

麥當勞推全新極選「松露雞腿堡」！

「雙12」通路優惠！美式咖啡只要12元

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

王品霸氣推年菜　民眾：CP值高！

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」

市價萬元冰種翡翠觀音　只賣200元！

雙12搶iPhone 11 Pro、PS4　價格對半砍

Ultraboost20星空銀河色璀璨炫目

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

砸上億改造5家台糖量販！家樂福北港店將引進首間影城

更多熱門

相關新聞

北市國門地王　隆美禮御飯店寓所

北市國門地王　隆美禮御飯店寓所

地段決定價值，隆美禮御坐落民生西路第一排，承襲大同區傳統生活態度，融合中山區國際時尚品味，獨特的城市風貌展現獨特生活方式，在東西方文化薰陶洗禮下，交織出無法複製的城市美學。

珍珠音符、鑽石雪花，聖誕珠寶好迷人

珍珠音符、鑽石雪花，聖誕珠寶好迷人

走進香奈兒女士的公寓

走進香奈兒女士的公寓

花蓮北上賣咖啡　國際重量級專家加持促銷

花蓮北上賣咖啡　國際重量級專家加持促銷

迷魂強盜百萬精品　自稱富家女「以後會付錢」

迷魂強盜百萬精品　自稱富家女「以後會付錢」

關鍵字：

大千典精品流當品珠寶精品

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面