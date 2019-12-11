用買菜錢入手精美珠寶　市價萬元「冰種翡翠觀音」百元即可擁有

▲一年一度的大千典精品週年慶即於12/14在寒舍艾美酒店登場，現場有精品珠寶、名錶、名牌飾品、品牌包等眾多商品特價出售，其中在珠寶類品項部分，以鑽石為最大宗。（圖／大千典精品提供，以下同）

消費中心／台北報導

別人是排隊買特價商品或人氣美食，有一票人卻是卡位瘋搶珠寶鑽戒。到流當品特賣會挖寶，用買菜錢就能買到精美珠寶，因為買到賺很大，許多行家一收到消息，再忙也要排開時間去搶購，12/14在寒舍艾美就有一場大千典精品週年慶，活動共計有700多件流當品出售，總市價約3億元，業者將以7,000萬元，超殺折扣回饋比市價3折更低，貨真價實的萬元等級珠寶，用百元價格就能便宜入手！

大千典精品邁入第42週年，憑藉多年口碑，往年週年慶活動都獲得熱烈迴響，許多人連夜排隊搶領號碼牌，爭相搶購的瘋狂程度跟買潮牌有得拚，就怕晚一步搶不到已經砍到市場破盤價的精品或美鑽。一年一度週年慶即將登場，此次700多件商品中，主打以消費者需求高的產品為主，特別是珠寶類，尤其鑽石為最大宗，其次是有色寶石如翡翠、或其他貴重寶石，約略佔一半，此外還有名錶、名牌飾品等。

▲市價萬元的冰種翡翠觀音，將以意想不到的百元價格便宜賣給消費者。

▲「翡翠珠鏈」市價高達1億元，週年慶活動中，將以2,300萬元左右出售。

而許多人打算入手收藏的精品珠寶，究竟有多便宜？根據官網公布搶先看的商品內容，以紅寶戒指、藍寶胸針、鑽石項鍊為例，市價數十萬元起跳，竟特價不到5萬元，另有一塊「冰種翡翠觀音」，原要價萬元，將以200元左右賣出，價格非常平易近人。即使是週年慶中最貴的一條「翡翠珠鏈」，市價高達1億元，也預計將以2,300萬元左右出售，雖然是活動中價值最高的品項，卻已經吸引內行人瞄準目標，準備購入投資，希望能保值或增值。

有「當鋪狀元」美稱的大千典精品執行長秦嗣林表示，在流當品中，珠寶類商品因為具有永恆感，沒有使用期限或使用過當造成等問題，因此比較受到消費者青睞，而這次週年慶的珠寶，有80%以上來自珠寶商或工廠，幾乎是新品，對於喜歡珠寶的人來說，是非常難得的機會。

秦嗣林指出，有別於其他流當品特賣會，大千典精品週年慶所賣的物品，皆經過仔細鑒定，確定沒有贗品、仿品、類似品，提供最安心的品質保證，讓消費者可以放心選購；價格方面，為年終求現，所以特別回饋，幾乎都是典當價再打對折，週年慶商品售價皆低於市價3折，物美價廉，不過活動只有一天，且商品數量有限，建議有興趣的消費者可以提早來排隊領取號碼牌。

大千典精品週年慶

活動時間：2019年12月14日 11:00-17:00

（活動前一天晚間即開放排隊，活動當日10:30開始發放號碼牌）

活動地點：台北寒舍艾美酒店 2F軒轅廳

品牌官網http://www.depawn.com.tw/shop/index.php

