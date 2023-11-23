2023全國華風盆栽展　逾14國家170樹友參展

▲「全國盆栽華風展」於11月25日至12月3日在屏東縣農業物產館展出 。（圖／取自中華盆栽藝術全國總會臉書）

記者陳崑福／屏東報導



2023年「全國盆栽華風展」將於11月25日至12月3日，為期9天，在屏東縣農業物產館舉行。有來自14個國家、170位樹友展出逾150件作品，盛況空前，預計將吸引國內外一萬人次前來參觀，進而帶動屏東縣觀光發展。

主辦單位表示，這次參加「全國盆栽華風展」的作品，均是各縣市地方盆栽協（學）會的比賽金牌作品，被譽為亞洲地區重要盆栽嘉年華活動。

屏東縣地理位置的優勢，造就盆栽樹種的多樣性。而這次展出作品，涵蓋熱帶與溫帶樹種，如楓港柿、榕樹、黃槿、象牙木、西印度櫻桃、羅漢松、真柏、赤松、黑松等。

另舉辦6場盆栽創作教學，以提升專業知識，分別為松樹創造(周元鵬)、真柏創造(陳聰柏)、榕樹創作(余慶源)、小品盆栽(楊振利)、羅漢松創作(吳宗諭)與黃槿創作(吳建勳)。

中華盆栽總會許展維理事長強調，盆栽藝術絕非大家想像高不可攀，其實生活周遭的一草一木都可成為盆栽素材。同時，各縣市地方協會都有舉辦盆栽創作入門課程，讓你輕鬆成為綠手指，期盼民眾前往來參觀華風展之餘，不忘到其他景點旅遊觀光，品嘗地方美食。