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全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

▲▼ 雀巢 。（圖／全聯好物）

▲網友覺得新款更香甜，像連鎖咖啡廳買得這麼好喝。（圖／取自網站）

消費中心／綜合報導

如何在家用不到1分鐘的時間，就能喝到一杯如咖啡廳一般有奶泡的拿鐵咖啡？日前雀巢咖啡打破市售即溶咖啡的框架，推出0技巧雲朵咖啡，只要沖熱水就有雲朵般的豐厚綿密奶泡，近期更推出熱門的榛果風味，在各大社群掀起討論熱度，覺得新款更好喝，像是連鎖咖啡廳買的，而且一沖下去就有厚奶泡跑出來，網友直呼像變魔術！

▲▼雀巢Nescafe新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲雀巢咖啡宣布將在11月榛果風味雲朵咖啡。（圖／記者周宸亘攝，下同）

這位網友在「我愛全聯-好物老實說」發文分享「這兩天因為生理期頭痛攤在沙發，女兒看我無力發懶，端出一杯超香又超綿柔的熱飲給我，原來是她跟爸爸去全聯買的雀巢雲朵咖啡，還是甜甜的榛果味，一喝不得了，香香甜甜的榛果味，不會過甜，上面還有綿密的奶泡，蠻像咖啡店買來的」，貼文一出引發許多網友共鳴，紛紛表示「這款真的好喝，之前都買焦糖口味的，已經回購好幾盒了」、「榛果香不錯也不會太甜，很不錯」、「工作忙碌來一杯焦糖口味很療瘉」。

▲▼ 全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡 。（圖／翻攝自網路）

▲雀巢雲朵咖啡各種口味都很受歡迎。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實說」）

▲▼雀巢Nescafe新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲雀巢再推出雲朵榛果風味拿鐵，咖啡廳裡大眾喜愛的口味在家就能輕鬆喝到！

推出後在社群被推爆的雀巢雲朵拿鐵，完全顛覆即溶咖啡的想像，不僅風味很像咖啡廳手作，連外觀都看起來很驚艷！只要用熱水沖下去，輕輕攪拌，就能攪拌出豐富的奶泡，不但聞得到咖啡醇香、喝得到綿密奶泡，還有焦糖與榛果兩種風味選擇，滿足不同享受！焦糖風味拿鐵微微甜、有迷人焦糖香氣，呈現咖啡廳很多人喜歡的焦糖瑪奇朵風味，成功擄獲女孩們的心，現在再推出咖啡廳裡受到大眾喜愛的口味「雀巢雲朵榛果風味拿鐵」，甜而不膩、剛剛好的微甜感，還多了香烤榛果香氣，一秒彷彿身處咖啡香氣繚繞的咖啡廳中！

▲▼社群,雀巢,雲朵咖啡,榛果風味拿鐵 。（圖／資料照）

▲不用奶泡機！只要沖熱水就能沖出奶泡。

▲▼社群,雀巢,雲朵咖啡,榛果風味拿鐵 。（圖／資料照）

▲雀巢雲朵拿鐵輕輕攪拌，就能即享豐厚綿密的奶泡。

澳洲原裝進口的雀巢雲朵榛果風味拿鐵不只有豐厚奶泡，重點的咖啡也不馬虎！精心挑選高品質咖啡原豆，濃郁咖啡與綿密奶泡完美融合，再搭配榛果風味的堅果香氣，讓你隨時隨地輕鬆享受咖啡廳喜愛風味，無論是在早晨醒來時需要一杯提神的咖啡，還是在下午享受片刻的寧靜時光，都能很簡單就享受到一杯網美的夢幻雲朵咖啡！

▲▼雀巢Nescafe新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲雀巢咖啡精選咖啡廳受歡迎的焦糖、榛果風味，微甜滋味好療癒！

不用奶泡機，即溶咖啡也能攪拌出如同咖啡廳雲朵般的綿密奶泡！11月起各大通路就能夠買到最新的雀巢雲朵榛果風味拿鐵了，愛喝拿鐵咖啡的你，絕對不能錯過！各大通路不定期還有買1送1優惠，敬請留意賣場促銷資訊，或是加入 Nescafe Taiwan Line官方帳號，掌握第一手雀巢咖啡優惠資訊唷~

Nescafe Taiwan Line 官方帳號：https://bigcc.cc/eH1qsD
雀巢雲朵拿鐵販售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買、momo、蝦皮、PChome、博客來、Yahoo購物

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