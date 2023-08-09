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【廣編】韓國熱銷NO.1雀巢膠囊咖啡機Genio S Touch登台

▲▼韓國熱銷雀巢多趣酷思膠囊咖啡機Genio S Touch登台。（圖／業者提供）

圖、文／雀巢提供

韓國最熱銷雀巢多趣酷思機款Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機，現在台灣也能買到了！雀巢多趣酷思Genio S Touch是小精靈系列的頂規旗艦機款，有別於先前機款走簡約柔美風格，Genio S Touch 瞄準男性客群、成功席捲韓國市場，以科技感機身設計、智能觸控介面及時尚質感選色，一鍵啟動質感愜意生活。兩大進階功能「濃縮預浸模式」、「四段式溫控」，在家也能品味到咖啡館等級香醇咖啡，享受屬於紳士的休憩時光。

「Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機」在Genio S小精靈系列的外型下，突破過往柔美風格，機身材質、選色從活潑亮面改為低調沉穩的星曜灰消光烤漆，為整體增添紳士科技精品質感，成功在韓國掀起熱潮、站上雀巢韓國多趣酷思年度最暢銷機款！無論是串流平台第一名韓劇《財閥家的小兒子》，還是韓國收視率冠軍《為何是吳秀才？》，劇中主角享用咖啡的場景，都可看見Genio S Touch身影。

8月9日至8月31日於指定販售通路購買新機可享組合優惠價85折起，購機即贈咖啡膠囊、品牌咖啡杯，更有機會獲得限量星巴克®帆布袋。活動詳情請參考官網https://bit.ly/3q0pG5O

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