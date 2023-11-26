新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡

▲有民眾在帳篷內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒亡。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、柯振中／新竹報導

新竹縣尖石鄉某民宿26日發生命案意外，羅姓母女3人到民宿的露營區露營，疑似因為天氣太冷，於是在帳篷內燃燒木炭取暖，結果導致3人都一氧化碳中毒。警消獲報到場，將3人分別送醫，不過母親已明顯死亡，2名女兒仍在搶救當中。

根據調查，這對羅姓母女年齡分別為40多歲、12歲以及12歲，3人疑似因為天氣太冷，於是在帳篷內使用炭火取暖，沒想到因此一氧化碳中毒、相繼倒地。消防局接獲通報，派出田埔、尖石、橫山分隊等共4車7人前往搶救。不過，救護人員到場時，母親已經明顯死亡，另外2名女兒則是意識清楚，被送往新竹北榮醫院就醫。

據了解，羅姓女子帶著雙胞胎女兒來露營，因為天氣太過寒冷，才會使用炭盆取暖。

而露營區老闆一早發現，3人都沒起床吃早餐，還以為都在休息，於是沒有打擾，但下午還是沒看到人，也沒有外出活動的足跡，才打開帳篷查看，沒想到卻發現3人倒地昏迷，疑似一氧化碳中毒。

事件發生以後，2名女兒已經清醒、沒有大礙，目前仍在醫院觀察當中，不過還不知道母親已經過世，現在正由外公照顧。

▼有民眾在帳篷內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

